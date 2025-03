Graciele se derrete ao ver Zezé dormindo com a filha: 'Enche de amor'

Curtindo Carnaval na fazenda É o Amor, Graciele se derrete ao flagrar Zezé Di Camargo dormindo com a filha Clara nos braços

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou mais um momento do cantor com a filha, Clara Lacerda Camargo, de dois meses. Curtindo o Carnaval na fazenda, a influenciadora digital flagrou o sertanejo com a pequena nos braços e encantou.

No registro feito pela empresária, o sertanejo apareceu mais uma vez dormindo com a herdeira caçula nos braços. Admirando o momento, Graciele Lacerda não ficou babando sozinha e postou o clique em seus stories.

"Essa cena me enche de amor e gratidão", disse a mamãe de primeira viagem, que contou em um vídeo longo sobre ter tentado engravidar durante cinco anos fazendo tratamento.

Ainda neste sábado, 01, Graciele Lacerda deixou os seguidores encantados ao compartilhar uma foto de Clara dando um sorrisão. No dia 25 de fevereiro, a filha do casal completou dois meses. Como já dito pela mãe, a pequena terá a cada mês uma festinha com tema de princesa. Depois de comemorar o primeiro mês com Moana, a bebê foi vestida de Mulan.

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!