Graciele Lacerda vive emoção dupla ao levar a filha em seu primeiro voo comercial

Celebrando a primeira viagem de Clara ao Espírito Santo, Graciele Lacerda encantou ao registrar momentos da filha no aeroporto: "Feliz e empolgada"

Na manhã desta sexta-feira, 9, Graciele Lacerda embarcou em uma viagem cheia de significado ao lado da filha, Clara, de 4 meses. A influencer, que é casada com o sertanejo Zezé Di Camargo, levou a pequena para Vitória, no Espírito Santo, marcando não apenas a primeira visita da menina à terra natal da mãe, mas também o primeiro voo comercial das duas juntas .

Empolgada, Graciele compartilhou os registros nas redes sociais e não escondeu a emoção de apresentar sua cidade e as memórias de infância para a bebê."Estou muito feliz e empolgada de viajar com a Clara para a minha terra, apresentá-la o meu estado, os lugares que eu frequentava. É a primeira vez que a gente vai à praia", celebrou.

Acostumada a viajar em voos particulares com a família, a influencer revelou que essa também foi a estreia de Clara em um voo comercial. "Até então, a gente estava indo de voo particular, então vai ser uma novidade para a gente", contou ela.

Atualmente, a família se divide entre Goiás e São Paulo, mas fez questão de reservar essa data especial para uma primeira experiência inesquecível mãe e filha. Nos stories, Graciele mostrou momentos de fofura da bebê no aeroporto — no colo, passeando de carrinho e tomando mamadeira antes do embarque.

Veja os registros na galeria abaixo:

Um ano da descoberta da gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou nas redes sociais um momento de muita emoção: na quinta-feira, 8, ela completou um ano desde que descobriu que estava grávida de sua filha, Clara, atualmente com 4 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Na publicação, ela dividiu fotos de ensaios fotográficos e destacou a emoção e a alegria de viver a maternidade.

"Hoje faz exatamente um ano que recebi o teste positivo. Eu estava no meio de um ensaio fotográfico, trabalhando e, de repente, meu mundo parou. Ali, entre luzes e cliques, uma nova luz se acendeu dentro de mim. Naquele momento, era só emoção, mistura de alegria, medo e esperança. Ainda não podia gritar ao mundo, mas dentro de mim sabia que tudo tinha mudado", iniciou ela.

Que completou: "É incrível pensar que no ano passado, no Dia das Mães, eu já era mãe, mas ainda em silêncio. A gravidez era recente, e a gente ainda não sabia como tudo iria acontecer. Então não teve comemoração, só fé e coração apertado. Hoje, um ano depois, reviver esse dia na semana do Dia das Mães tem outro sabor. Agora, com minha filha nos braços, tudo faz sentido. O amor cresceu, a coragem também. Que presente de Deus é poder olhar pra trás e dizer: valeu a pena cada passo, cada dúvida, cada espera".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Leia também:Graciele Lacerda realiza sonho com a maternidade: 'Mudou meu olhar sobre a vida'