Graciele Lacerda surpreende com mais um look da filha: 'Pronta'

Explosão de fofura! Graciele Lacerda surpreende ao exibir mais um look de Clara; pequena apareceu toda estilosa com roupinha amarela

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, exibiu mais um look do dia da filha, Clara, de um mês. Nesta sexta-feira, 07, a influenciadora digital preparou a bebê logo de manhã e mostrou a produção em seus stories.

Com todo o cuidado, a empresária separou a peça que a herdeira usaria e em seguida registrou como a menina ficou com a roupa. Mais um vez, Clara deu um show de fofura ao aparecer de laço na cabeça e combinando com a cor do macaquinho.

Nos pés, a mamãe de primeira viagem colocou meia de babado e sapatinho também amarelo. "Estou pronta, titias e titios", publicou o vídeo cheio de fofura da garota.

Ainda nesta quinta-feira, 06, Graciele Lacerda encantou ao postar fotos de um ensaio com Zezé Di Camargo, Clara e seus cachorrinhos. Nos últimos dias, a famosa encantou ao mostrar Clara usando um look para sair pela primeira vez de casa.

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!