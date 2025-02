Graciele Lacerda se encanta ao flagrar semelhança entre a filha e Zezé: 'Igual'

Alerta fofura! Esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda filmou a pequena Clara, filha do casal, 'imitando' um hábito do cantor

Graciele Lacerda encantou os seguidores na tarde de segunda-feira, 17, ao compartilhar um novo registro da filha, Clara, fruto de seu casamento com Zezé Di Camargo. Ao lado do cantor e da pequena, a influenciadora digital está aproveitando alguns dias de descanso na fazenda da família 'É o Amor', em Goiás.

Enquanto se preparava para treinar, Graciele flagrou um momento fofíssimo entre pai e filha. Por meio das redes sociais, a mamãe coruja filmou Clara dormindo no berço, enquanto Zezé tirava um cochilo no mesmo cômodo.

No entanto, o que chamou atenção da influenciadora foi a maneira exatamente igual em que os dois estavam descansando. Nas imagens, a bebê aparece com o bracinho encostado no rosto, enquanto o cantor, que dormia ao lado, também estava na mesma posição.

"Até o jeito de dormir é igual", derreteu-se Graciele Lacerda ao registrar o momento encantador. Zezé Di Camargo também compartilhou o 'flagra' em seu perfil: "Tal pai, tal filha", declarou o famoso na legenda.

Recentemente, o cantor mostrou o primeiro encontro da mãe, dona Helena Camargo, com a pequena Clara. A matriarca da família, que reside em Goiás, ainda não tinha conhecido a neta caçula - que nasceu em São Paulo em dezembro de 2024.

Além de Clara, Zezé Di Camargo também é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos de seu antigo casamento com a empresária Zilu Godoi.

Graciele mostra Zezé e a filha dormindo iguais - Reprodução/Instagram

O quarto da filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Recentemente, a influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores ao mostrar os detalhes do quarto luxuoso de sua filha, Clara, de uma mês, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo. Em sua rede social, ela compartilhou várias fotos do cômodo e explicou que optou por uma decoração clean, funcional e sustentável.

Além do berço e poltrona para amamentar, o quarto de Clara conta com um guarda-roupa, cômoda e um sofá. O espaço também possui um banheiro. "Fiquei devendo para vocês os detalhes do quartinho da Clara, então separei algumas fotos que podem servir de inspiração para quem está nessa fase de montar o quarto do seu baby!", declarou a famosa; confira detalhes!

