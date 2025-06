Graciele Lacerda se emociona ao ver despedida de Zezé e da filha: 'Não consigo'

Ao ver Zezé Di Camargo saindo de casa para shows, Graciele Lacerda se emociona ao ver o cantor se despedindo de Clara; veja

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou emocionada nesta terça-feira, 03, ao ver o marido se despedindo da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de cinco meses. Com um registro da câmera do quarto da pequena, ela compartilhou sua emoção ao ver o momento.

A influenciadora digital então surgiu com os olhos cheios de lágrimas ao falar que o marido sairá para trabalhar. A eleita do sertanejo disse que ele tem shows todos os dias neste mês e que ela só conseguirá acompanhá-lo em alguns, por conta da bebê.

"E foi muito bonitinho, ele se despedindo da Clara e não tem como não se emocionar, eu não consigo ficar longe dela, imagina ele, como ele deve ficar indo fazer show, a gente fica dividido, igual eu, fico dividida também", explicou.

"Tem que fazer essa divisão, de estar com ele em alguns shows e ao mesmo tempo não abrir mão dela, por isso que eu decidi: posso ir até no show, mas a Clara tem que estar junto, sozinha eu não consigo, eu não dou conta", esclareceu que só vai quando a filha pode ir.

Vale lembrar que Clara completou cinco meses no dia 25 de maio, e para comemorar a data especial, ela ganhou uma festa com o tema do filme Aladdin. Além disso, a filha de Graciele Lacerda roubou a cena ao surgir fantasiada como a princesa Jasmine.

Graciele Lacerda consegue vitória na Justiça

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para celebrar uma vitória na Justiça, após tomar medidas legais contra os ataques direcionados a Clara Lacerda Camargo, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, e à sua família. Ela compartilhou que a pessoa responsável teve seu perfil banido permanentemente.

"Vim aqui comemorar mais uma vitória que a gente teve de um perfil que atacava a gente. A gente ganhou na Justiça e agora confirmou no Tribunal de Justiça também. O desembargador ficou p*** pela forma como ele atacava tanto a gente quanto a Clara, principalmente por ser uma criança. Esse perfil foi banido eternamente, ele não volta mais para nenhuma rede social. Isso é muito raro de acontecer, então a gente está muito feliz", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!