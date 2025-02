Graciele Lacerda mostra o quarto luxuoso da filha: 'Completamente apaixonada'

A influenciadora digital Graciele Lacerda impressionou os seguidores ao mostrar os detalhes do quarto de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerdaencantou os seguidores ao mostrar os detalhes do quarto luxuoso de sua filha, Clara, de uma mês, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Em sua rede social, a influenciadora digital compartilhou várias fotos do cômodo e explicou que optou por uma decoração clean, funcional e sustentável. Além do berço e poltrona para amamentar, o quarto de Clara conta com um guarda-roupa, cômoda e um sofá. O espaço também possui um banheiro.

"Fiquei devendo para vocês os detalhes do quartinho da Clara, então separei algumas fotos que podem servir de inspiração para quem está nessa fase de montar o quarto do seu baby! Cada detalhe tem um significado especial, e todas as escolhas foram feitas com muito carinho, pensando também na praticidade do dia a dia", contou a mamãe.

Em seguida, Graciele explicou suas escolhas. "Queria algo delicado, angelical, mas que fosse funcional e sustentável para a rotina com um bebê. Confesso que amei o resultado e estou completamente apaixonada! Tudo clean, leve e, acima de tudo, funcional", complementou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda toma atitude após ataques contra sua filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda revelou nesta quarta-feira, 12, que tomou medidas legais contra os ataques direcionados a Clara Lacerda Camargo, sua filha de 1 mês de vida com o cantor Zezé Di Camargo.

"Eu quero falar de um assunto muito sério, algo que tem me angustiado que eu precisava compartilhar com vocês. Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais tem espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela, comentários absurdos que tem nos indignado profundamente e é difícil falar sobre isso sem se revoltar. Felizmente, hoje contamos com um escritório jurídico que cuida dessa parte para mim e para o Zezé e já estamos tomando todas as medidas legais cabíveis. Especificamente, conseguimos a derrubada de duas páginas de pessoas envolvidas nesses ataques (...)", contou ela em um trecho.

Leia também:Nutricionista de Graciele Lacerda revela plano que fez a famosa perder 11 kg