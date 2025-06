Graciele Lacerda mostra fotos do mesversário da filha com Zezé Di Camargo

A influencer Graciele Lacerda celebra os seis meses da filha, Clara, do relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, com decoração de São João

Na noite desta quarta-feira, 25, a influencer Graciele Lacerda, veio, por meio de seu perfil no Instagram, compartilhar a série de fotos e vídeos registrados no aniversário de seis meses da primogênita com o cantor Zezé Di Camargo, Clara . Isso porque a família celebrou a data especial com a decoração temática de São João.

"Comemorando o 6° mês no clima de São João!! Não podia faltar já que estamos no nordeste!! Mas a comemoração do mesversario ainda vai acontecer com a próxima princesa", escreveu na legenda da publicação.

Antes, Graciele exibiu o vestido customizado da filha e adiantou que a celebração seria simples e extraoficial devido à agenda de shows de Zezé.

"A gente vai fazer um pré-mesversário, não é o oficial. Hoje a gente vai fazer uma comemoração em clima de São João, porque a gente está no nordeste, e não dá para fazer o mesversário dela aqui porque o Zezé tem show hoje", explicou.

E completou: "Pedimos um bolo, vamos fazer uma festa para marcar essa passagem da Clara no nordeste com grande estilo, e é claro que ela tinha que estar vestida a caráter. Mas o mesversário oficial, com a próxima princesa do mês, vai ser só dia 1º, quando a gente voltar de viagem", esclareceu.

Confira, abaixo, as novas fotos do mesversário de Clara:

Graciele Lacerda se declara para a filha no mesversário dela

Ainda nesta quarta-feira, 25, Graciele Lacerda se declarou para a filha com Zezé, Clara, por meio de suas redes sociais.

Em seu perfil, a influencer compartilhou um vídeo em que conversa com a bebê momentos após ela despertar:"Bom dia, pititica. Essa alegria que acorda, mamãe? Hoje você tá fazendo seis meses. Hoje é seu dia, princesa. É seu aniversário de seis meses. Que Deus te abençoe muito, minha vida."Veja!

