Graciele Lacerda mostra look da filha para primeira saída da bebê

Primeira vez! Graciele Lacerda mostra Clara pronta para a pediatra e chama a atenção com look escolhido para saída da bebê

A filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, Clara, fará sua primeira saída de casa nesta terça-feira, 04. Em seus stories na rede social, a mamãe compartilhou uma foto da bebê pronta para o momento e contou onde estavam indo.

Após postar o clique da menina toda arrumada para ir ao pediatra, a esposa do sertanejo comentou que essa é a primeira vez que sairá com a bebê de casa. Curtindo cada momento, a empresária disse que foi muito gostoso preparar as bolsas para passear com a herdeira.

"Pronta pra ir na pediatra", publicou a influenciadora o registros da pequena usando uma roupinha branca e um laço na cabeça.

É bom lembrar que, no dia 25 de janeiro, Clara completou seu primeiro mês de vida após nascer no Natal. Apesar da mãe ter brincado com a tia, Luciele Di Camargo, que a bolsa havia estourado na hora da ceia, momentos depois, realmente a pequena chegou ao mundo.

Como foi o parto de Graciele Lacerda?

O parto de Graciele Lacerda deixou muita gente confusa, isso porque, a influenciadora brincou com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a sua bolsa havia estourado durante a ceia de Natal. Apesar dessa parte ter sido brincadeira, Clara acabou realmente nascendo na madrugada do dia 25 de dezembro.

Em sua rede social, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou alguns vídeos de sua chegada à maternidade ainda usando o look natalino. O que aconteceu foi que a influenciadora entrou na brincadeira da cunhada, mas, ela já estava sentindo contrações há um tempo.

Pela conversa dos vídeos postados pela empresária é possível ouvir o médico dizendo que ela já havia perdido o tampão mucoso no dia 24 e que possivelmente ela estava tendo contrações indolores até que foram se intensificando. Ao chegar na maternidade, Graciele Lacerda começou a sentir dores mais fortes e acabou se surpreendendo ao saber que Clara nasceria antes do esperado. Saiba todos os detalhes aqui!