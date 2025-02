Graciele Lacerda mostra a filha com a tia na fazenda

Em sua primeira vez na fazenda com Clara, Graciele Lacerda mostra a bebê com a tia, Marlene Camargo, que surgiu babando com a sobrinha; veja

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, está pela primeira vez na Fazenda É o Amor. Após andar pela primeira vez de avião, na aeronave do pai, a bebê fez sua estreia na propriedade e já está sendo o centro das atenções do local.

Prova disso foram os registros feitos pela mamãe neste domingo, 16, da bebê no colo da tia, Marlene Camargo. Babando pela garota, a irmã do sertanejo surgiu com a sobrinha nos braços e balançando-a para fazê-la dormir.

É bom lembrar que além de ter ido pela primeira vez para a fazenda, Clara Lacerda Camargo encontrou a avó paterna, Helena Camargo, também pela primeira vez pessoalmente. Ainda neste sábado, 15, Zezé Di Camargo comemorou a viagem com a caçula com fotos em sua rede social. Antes de partirem, Graciele Lacerda exibiu detalhes do look escolhido para o momento especial.

Veja as fotos de Clara Lacerda Camargo com a tia na fazenda:

Graciele Lacerda toma atitude após ataques contra sua filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda revelou nesta quarta-feira, 12, que tomou medidas legais contra os ataques direcionados a Clara Lacerda Camargo, sua filha de 1 mês de vida com o cantor Zezé Di Camargo. Ela informou a decisão por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

"Oi, meus amores, acabei de fazer a Clara dormir e vim gravar esse vídeo para vocês, porque eu quero falar de um assunto muito sério, algo que tem me angustiado que eu precisava compartilhar com vocês. Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais tem espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela, comentários absurdos que tem nos indignado profundamente e é difícil falar sobre isso sem se revoltar", iniciou a modelo. Saiba mais aqui!

