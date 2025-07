Graciele Lacerda mostra a filha com look de princesa em mesversário

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou ao mostrar a filha fantasiada de princesa para comemorar seu sexto mês de vida

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 1º, ao mostrar a filha, Clara, fantasiada para comemorar seu mesversário.

A menina, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo, completou seis meses no dia 25 de junho, e após ganhar uma festa em clima junino, já que a família estava viajando pelo nordeste, a mamãe organizou uma celebração com o tema 'A Bela Adormecida'.

Ao mostrar Clara fantasiada como a princesa Aurora, Graciele se derreteu: "Seis meses da minha princesa… e adivinha o tema? Aurora, a Bela Adormecida! Um conto de fadas para celebrar um capítulo lindo da nossa história. Cada mês com você é uma nova descoberta, um novo sorriso, um novo motivo pra agradecer", disse a influenciadora digital.

Em seguida, a mulher de Zezé se declarou para a herdeira. "Clara, você é meu conto de fadas favorito, minha personagem principal, meu final feliz. Feliz 6 meses, minha pequena! Que a sua vida seja sempre cheia de magia, doçura e sonhos lindos — porque você já nasceu encantando o mundo", finalizou.

Graciele Lacerda mostra viagem da família ao Nordeste

Nesta última segunda-feira, 30, Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos com alguns momentos em família. A influenciadora digital viajou com a filha, Clara, de seis meses, para acompanhar os shows do marido, o cantor Zezé Di Camargo, pelo Nordeste, e além de assistir às apresentações do amado, ela realizou vários passeios com a herdeira.

Nas fotos postadas no feed, Graciele aparece com looks deslumbrantes para prestigiar Zezé. Ela também mostrou o marido agarradinho com a filha caçula e outros momentos encantadores da viagem. "Dumping de uma semana no Nordeste. Foi uma semana no ritmo de São João: animada, cheia de surpresas e com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo! Teve shows do papai, viagem pra todo canto, chuva no caminho (e fora dele), pezinho na praia, passeio aqui, passeio ali — e a primeira vez da minha pequena no Nordeste! (...)", disse ela em um trecho. Veja a publicação!

