Graciele Lacerda mostra a evolução da filha de cinco meses; veja!

A influencer Graciele Lacerda faz um compilado de vídeos em que registrou os mesversários da filha, Clara, fruto do relacionamento dela com Zezé Di Camargo

Nesta terça-feira, 17, a influencer Graciele Lacerda, de 44 anos, deicidiu compartilhar um vídeo em que reuniu as comemorações dos cinco mesversários da primogênita com o cantor Zezé Di Camargo, Clara . A bebê nasceu no dia 25 de dezembro do ano passado e irá completar seis meses de vida.

Na legenda da publicação, a mãe da bebê escreveu: “Moana, Mulan, Pocahontas, Valente, Jasmine... Já foram 5 princesas que representaram os nossos mês-versários com força, coragem, doçura e muita magia! E aí, quem será a próxima a reinar por aqui? Façam suas apostas… porque o sexto mês promete!”, disse.

Na seção de comentários, fãs da famíla reagiram: "Geeente como a Clarinha cresceu! Deus abençoe nossa princesinha"; "Está crescendo muito rápido essa nenê linda!" e "Cinderela! Ela está princesa demais!!!", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira abaixo:

Graciele Lacerda lembra momentos difíceis na relação com Zezé Di Camargo

Na última quinta-feira, 12, a influencer Graciele Lacerda celebrou o Dia dos Namorados ao lado do marido, o cantor Zezé Di Camargo. Na ocasião, além de compartilhar fotos dos dois juntos, ela publicou um longo texto em tom de desabafo:

"Hoje, mais do que nunca, eu olho pra nossa história com orgulho e gratidão. Foram anos de caminhada juntos, e não foi fácil. Passamos por tempestades, enfrentamos dores, julgamentos, obstáculos que pareciam impossíveis. Houve momentos em que tentaram nos separar, momentos em que até a gente pensou em desistir… mas não desistimos".

E continuou: "Porque o nosso amor é diferente. Ele tem raízes profundas, tem cicatrizes que viraram força, tem lágrimas que viraram aprendizado. E, acima de tudo, ele tem Deus. Foi Ele quem nos sustentou quando nossas forças falharam, quem nos uniu quando o mundo queria nos afastar, e quem nos presenteou com o nosso maior milagre: nossa filha", refletiu. Veja!

