Graciele Lacerda mostra Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, usando sua primeira calça jeans

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou seus seguidores ao compartilhar um novo registro da filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerdaencantou os seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira, 14,um novo registro da filha, Clara Lacerda Camargo, de quatro meses, fruto do casamento com Zezé Di Camargo.. Na imagem, a pequena surgiu usando um look estiloso.

Na imagem compartilhada nos stories da rede social, a pequena aparece em pé, vestindo uma calça jeans azul clara, uma blusinha branca e tênis brancos. Na legenda, a mamãe coruja escreveu: "Meu primeiro jeans".

Graciele Lacerda posta foto de Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, a pequena apareceu usando um look inspirado no pai, o cantor Zezé Di Camargo. Ela vestiu um body branco com a frase escrita em letras na cor laranja: "Já nasci ouvindo Zezé Di Camargo Rústico". "Bom dia", escreveu a mamãe coruja ao compartilhar o momento.

Graciele Lacerda celebra realização do sonho da maternidade

Com a chegada de Clara, Graciele Lacerda realizou um grande sonho: a maternidade. No especial de Dia das Mães da CARAS Brasil, ela contou que sua vida se transformou, e não escondeu a emoção em celebrar a data pela primeira vez.

"A maternidade mudou meu olhar sobre a vida. Valorizo o que realmente importa, deixei de me preocupar com pequenas coisas que antes me incomodavam", disse ela. "Ser mãe me trouxe uma nova perspectiva, mais leve, madura e cheio de amor", completou.

Vale lembrar que Clara foi a sétima tentativa de Zezé e Graciele, que optaram por realizar o procedimento de fertilização in vitro, já que o cantor havia passado por uma vasectomia no passado. "Foram muitas tentativas, lágrimas e orações até o dia em que eu finalmente pude segurar minha filha nos braços. Naquele momento tudo mudou, a maternidade me fez mais confiante, fortaleceu minha fé e me ensinou que tudo é possível quando acreditamos de verdade". Veja a entrevista completa!

Leia também: Filha de Graciele Lacerda rouba a cena com caras e bocas divertidas