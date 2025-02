Graciele Lacerda faz retrospectiva emocionante de 45 dias da filha; veja

Após 45 dias do nascimento da filha, Graciele Lacerda faz retrospectiva com vários momentos especiais ao lado da herdeira e emociona

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao postar um vídeo fazendo uma retrospectiva dos últimos 45 dias de Clara Lacerda Camargo. Nesta terça-feira, 11, a mamãe de primeira viagem fez um resumo dos momentos que teve com a filha e esbanjou muito amor.

Desde quando estavam no hospital e até chegarem em casa, a empresária do ramo da saúde registrou os instantes com a bebê no colo e mostrou que quase são inseparáveis. Na maioria das vezes amamentando a pequena, a eleita do sertanejo surgiu apaixonada pela herdeira.

"Pensando em voz alta… Completando 45 dias dessa nova fase, do novo que chegou e me fez esquecer como eu era antes de você", escreveu na legenda sobre a transformação que passou desde o nascimento de Clara, no dia 25 de dezembro.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda postou uma foto da filha sorrindo. O registro foi colocado no perfil da bebê na rede social. Com poucos dias de vida, ela já tem mais de 100 mil seguidores em seu perfil.

É bom lembrar que, no dia 25 de janeiro, a herdeira do casal completou seu primeiro mês de vida após nascer no Natal. Apesar de Graciele ter brincado com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a bolsa havia estourado na hora da ceia, momentos depois, realmente a pequena chegou ao mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra barriga após um mês do nascimento da filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou como está sua barriga após um mês e alguns dias do nascimento de sua filha, Clara Lacerda Camargo. Em sua rede social, a influenciadora digital postou uma foto antes de ir para a academia e chamou a atenção.

Seguindo uma dieta equilibrada, amamentando a herdeira e fazendo exercícios, a empresária do ramo da saúde impressionou ao surgir com o abdômen reto. De top e calça, a mamãe de primeira viagem fez a selfie no espelho do hall de sua cobertura em Alphaville, em São Paulo, e não passou despercebida. Confira mais aqui!