  1. Bebê
  2. Graciele Lacerda exibe lembrancinha do batizado da filha com Zezé Di Camargo: 'Fiquei perplexa'
Bebê / Família

Graciele Lacerda exibe lembrancinha do batizado da filha com Zezé Di Camargo: 'Fiquei perplexa'

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara, de sete meses, na última segunda-feira, 18. Veja a lembrancinha

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 21/08/2025, às 07h37

Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News / Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor  Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, na última segunda-feira, 18. Além de aproveitarem cada momento da celebração, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha especial como recordação.

Nesta quarta-feira, 20, Graciele compartilhou detalhes da lembrança da data especial em uma publicação nas redes sociais. Cada família presente recebeu um anjo barroco em uma caixa de acrílico."É um peso, é muito pesado. Aí vem com o nome da Clara e esse anjinho com o bumbum para cima. Coisa mais linda e especial essa lembrança", se derreteu.

E complementou: "E as pessoas levavam para casa essa escultura aqui, que é uma perfeição. É lindo, eu amei. Fiquei assim, perplexa, quando vi essa lembrança."

A roupa de Clara no batizado

Já na última terça-feira, 19, Graciele Lacerda explicou que a filha usou um 'mandrião'  em seu dia especial. "Eu vi muitos comentários sobre o mandrião. E eu vi que muita gente nao sabe o que é mandrião. Muita gente falou 'nossa, que vestido comprido. Vestido maior do que ela'. Gente, não é um vestido para começo de conversa... O mandrião tem todo um significado e até o tamanho também tem um significado", iniciou ela. 

Em seguida, explicou que a roupa é símbolo de pureza e inocência. "O mandrião é branco e geralmente bem comprido. A cor simboliza pureza, inocência e a nova vida que a criança recebe através do batismo". E explicou que representa continuidade e tradição. "Muitas famílias guardam o mesmo mandrião para batizar várias gerações. Assim, a peça vira um elo entre avós, pais, filhos e netos, carregando memórias afetivas".

O comprimento da roupa também tem um significado. "O fato de ser comprido remete à vida longa que se deseja à criança. Além disso, mostra que a vida espiritual está apenas começando". Além disso, trata-se de uma roupa especial para um sacramento especial. "O batismo é considerado a porta de entrada para a vida cristã. O mandrião é usado para marcar a solenidade desse momento, diferenciando-o de qualquer outra ocasião".

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

