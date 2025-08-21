Graciele Lacerda exibe lembrancinha do batizado da filha com Zezé Di Camargo: 'Fiquei perplexa'

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara, de sete meses, na última segunda-feira, 18. Veja a lembrancinha

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, na última segunda-feira, 18. Além de aproveitarem cada momento da celebração, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha especial como recordação.

Nesta quarta-feira, 20, Graciele compartilhou detalhes da lembrança da data especial em uma publicação nas redes sociais. Cada família presente recebeu um anjo barroco em uma caixa de acrílico. "É um peso, é muito pesado. Aí vem com o nome da Clara e esse anjinho com o bumbum para cima. Coisa mais linda e especial essa lembrança", se derreteu.

E complementou: "E as pessoas levavam para casa essa escultura aqui, que é uma perfeição. É lindo, eu amei. Fiquei assim, perplexa, quando vi essa lembrança."

Graciele Lacerda mostra lembrancinha do batizado de Clara pic.twitter.com/plf0nzDjiw — CARAS Brasil (@carasbrasil) August 21, 2025

A roupa de Clara no batizado

Já na última terça-feira, 19, Graciele Lacerda explicou que a filha usou um 'mandrião' em seu dia especial. "Eu vi muitos comentários sobre o mandrião. E eu vi que muita gente nao sabe o que é mandrião. Muita gente falou 'nossa, que vestido comprido. Vestido maior do que ela'. Gente, não é um vestido para começo de conversa... O mandrião tem todo um significado e até o tamanho também tem um significado", iniciou ela.

Em seguida, explicou que a roupa é símbolo de pureza e inocência. "O mandrião é branco e geralmente bem comprido. A cor simboliza pureza, inocência e a nova vida que a criança recebe através do batismo". E explicou que representa continuidade e tradição. "Muitas famílias guardam o mesmo mandrião para batizar várias gerações. Assim, a peça vira um elo entre avós, pais, filhos e netos, carregando memórias afetivas".

O comprimento da roupa também tem um significado. "O fato de ser comprido remete à vida longa que se deseja à criança. Além disso, mostra que a vida espiritual está apenas começando". Além disso, trata-se de uma roupa especial para um sacramento especial. "O batismo é considerado a porta de entrada para a vida cristã. O mandrião é usado para marcar a solenidade desse momento, diferenciando-o de qualquer outra ocasião".

