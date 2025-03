Graciele Lacerda encanta ao posar com a filha fantasiada: 'Quanta lindeza'

A influenciadora Graciele Lacerda compartilhou novos registros do Carnaval ao lado de Clara, de dois meses, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda compartilhou novos registros do Carnaval ao lado de Clara, de dois meses, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo. Nesta terça-feira, 4, a mamãe coruja encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a pequena em clima da folia.

Nas imagens, Clara aparece deitada em um gramado, vestindo uma fantasia colorida em tons de amarelo, azul, verde e vermelho. Já Graciele, também com um look vibrante, posou ao lado da herdeira. "Clara representando o carnaval de Recife- Olinda!! Melhor carnaval!!!", ela escreveu na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Não dá... Todo dia aqui só pra ver essa baby sorridente", falou um. "Que fofura, meu Deus", elogiou outra . "Quanta lindeza, gente!!! Da vontade de apertar de tão linda", reforçou outra pessoa.

Graciele Lacerda desabafa sobre maternidade após os 40 anos

Recentemente, Graciele relembrou sua jornada para engravidar. Ela, que passou cinco anos em tratamento com o marido para conseguir ser mãe de Clara, recordou que, por conta de Zezé Di Camargo ser vasectomizado, a gestação ocorreu por meio da fertilização in vitro (FIV).

"Estou fazendo esse vídeo para contar a minha história como tentante durante cinco anos. Eu prometi fazer esse vídeo assim que engravidei, mas estava vivenciando tanto aquele momento, aquela gravidez que foi tão especial, deseja e difícil para mim, que não sentia confortável e à vontade para contar essa história para vocês", começou.

"Espero que a minha história seja um incentivo de força para as mulheres que estão tentando. Tive dificuldade de encontrar na internet relatos de mulheres que passaram por situações que passei durante os cinco anos de tratamento para engravidar", continuou.

"Não pensava engravidar e me abdiquei desse sonho pelo meu relacionamento e pelas outras pessoas. Esqueci de mim e desisti do meu sonho por outras pessoas e por uma situação. Mas conversando com o Zezé, ele disse que era para eu pensar melhor porque lá na frente eu poderia me sentir sozinha, me arrepender... Ele plantou essa sementinha na minha cabeça, procurei um médico para ver como funciona isso. Eu ia precisar fazer uma FIV por ele ser vasectomizado", complementou. Veja mais.

