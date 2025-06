Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha vestida de ursinha

Alerta fofura! A influenciadora digital Graciele Lacerda chamou a atenção ao compartilhar uma foto da filha com um look encantador

Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um clique inédito de sua filha, Clara, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Nos Stories, a influenciadora digital postou uma foto em que a herdeira aparece usando um macacão com orelhinhas de urso e dando um discreto sorrisinho. Ao dividir o momento encantador, a mamãe coruja se derreteu. "Tem uma ursinha nos meus stories", escreveu ela na legenda da publicação.

Os looks de Clara, vale dizer, sempre chamam a atenção dos seguidores. Nesta última terça-feira, 3, a bebê roubou a cena ao surgir usando um look de crochê. Graciele postou uma foto em que a filha aparece sentada em uma cadeirinha e esbanja estilo ao surgir usando uma blusinha branca, um macacão de crochê e uma tiara de laço no cabelo, enquanto segura um livro. "Meu momento de leitura", falou a influencer.

Confira:

Graciele Lacerda mostra o look da filha - Foto: Instagram

Graciele Lacerda se emociona ao ver despedida de Zezé e da filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou emocionada nesta terça-feira, 03, ao ver o marido se despedindo da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de cinco meses. Com um registro da câmera do quarto da pequena, ela compartilhou sua emoção ao ver o momento.

"E foi muito bonitinho, ele se despedindo da Clara e não tem como não se emocionar, eu não consigo ficar longe dela, imagina ele, como ele deve ficar indo fazer show, a gente fica dividido, igual eu, fico dividida também. Tem que fazer essa divisão, de estar com ele em alguns shows e, ao mesmo tempo, não abrir mão dela, por isso que eu decidi: posso ir até no show, mas a Clara tem que estar junto, sozinha eu não consigo, eu não dou conta", disse ela. Confira!

