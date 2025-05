Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha sorridente: 'Perfeição'

A influenciadora digital Graciele Lacerda deixou os seguidores encantados ao compartilhar fotos inéditas da filha, Clara

Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura na tarde desta quinta-feira, 15, ao compartilhar fotos inéditas de Clara, de quatro meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Nos cliques postados no feed, a filha da influenciadora digital aparece esbanjando simpatia ao posar toda sorridente, além disso, ela está toda estilosa ao usar um vestido, tênis e uma tiara no cabelo. Já a mamãe está com uma saia longa azul e uma camisa branca.

Na legenda da publicação, Graciele contou que Clara estava toda arrumada para visitar a avó, dona Helena Camargo, mãe de Zezé. "Indo ver a Vovó Helena!!!", disse a famosa. Os internautas elogiaram mãe e filha. "Fofura", falou uma seguidora. "Princesinha", comentou outra. "É muita perfeição. Muito amor, que Deus as proteja", se derreteu uma fã.

Nesta última quarta-feira, 14, Graciele fez um desabafo nos Stories sobre os desafios da maternidade. Após ter um pouco mais de trabalho do que o habitual para colocar a filha, Clara, par dormir, ela sobre as inseguranças que tem vivido nessa nova fase.

"Às vezes, ela dorme rapidinho. Às vezes, ela dá um chorinho. Hoje eu fiquei meio sentida porque ela chorou muito para dormir... brigou muito com o sono. Como mãe, a gente começa a se sentir mal. Eu fiquei meio sentida com isso e danei a chorar. Chorei horrores, muito. A gente vira mãe, vive um momento maravilhoso, mas fica cheia de medo e inseguranças (...)", relatou a influencer em um trecho.

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou nas redes sociais um momento de muita emoção: no último dia 8, ela completou um ano desde que descobriu que estava grávida de sua filha, Clara, atualmente com 4 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo.

"Hoje faz exatamente um ano que recebi o teste positivo. Eu estava no meio de um ensaio fotográfico, trabalhando e, de repente, meu mundo parou. Ali, entre luzes e cliques, uma nova luz se acendeu dentro de mim. Naquele momento, era só emoção, mistura de alegria, medo e esperança. Ainda não podia gritar ao mundo, mas dentro de mim sabia que tudo tinha mudado (...)", contou. Veja o relato completo!

