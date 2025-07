Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha na festa dos gêmeos de Sorocaba

No aniversário dos gêmeos de Sorocaba e Biah Rodrigues, Graciele Lacerda encanta ao exibir Clara Lacerda Camargo se divertindo; veja as fotos

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de seis meses, marcou presença na festa de um ano dos gêmeos de Sorocaba e Biah Rodrigues. Em sua rede social, a esposa do sertanejo compartilhou cliques da herdeira curtindo o evento que aconteceu em um sítio no interior de São Paulo.

Usando um vestido rosa claro, meia calça e laço na cabeça, a caçula do irmão de Luciano Camargo esbanjou fofura ao aparecer com a mãe se divertindo no local. Para o momento, Graciele Lacerda também apostou em um look claro, combinando com a bebê.

"Tarde linda ao lado de pessoas queridas: A Clara foi comemorar o aniversário dos amiguinhos, Angelina e Zion, filhos da querida Biah Rodrigues e do Sorocaba! Brincadeira, sorrisos e muito carinho pra celebrar essa fase tão especial da infância! Obrigada pelo convite e pelo carinho conosco", contou a empresária do ramo da saúde ao publicar os cliques encantadores.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda encantou ao mostrar Clara fazendo sua introdução alimentar. Sozinha, ela esbanjou fofura ao surgir comendo uma cenoura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Filha de Graciele Lacerda ganha festa luxuosa em seu mesversário

Graciele Lacerda usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, para mostrar as fotos da festa de mesversário da filha, Clara, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

A menina completou seis meses de vida no dia 25 de junho e na ocasião chegou a ganhar uma festa com tema junino, já que a família estava no nordeste devido aos shows de Zezé. Assim que a família retornou para São Paulo, a influenciadora digital organizou uma comemoração com o tema 'A Bela Adormecida' e encantou ao mostrar a herdeira fantasiada como a princesa Aurora. Veja mais aqui!