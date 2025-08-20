CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Graciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha
Bebê / Fofura

Graciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou com os seguidores alguns registros da aula de natação de sua filha, Clara

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 15h44

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Graciele Lacerda mostra aula de natação da filha
Graciele Lacerda mostra aula de natação da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao mostrar a aula de natação da filha, Clara, de sete meses. 

Nos registros postados nos Stories, a filha da influenciadora digital com o cantor Zezé Di Camargo aparece na piscina com sua professora. Após ficar um período sentada e brincando com a água, Clara começa a 'nadar'. Para a aula, a pequena aparece usando um look rosa. 

A primeira aula de natação da filha de Graciele foi no fim do mês passado. Na ocasião, a famosa dividiu o momento com os seguidores. "Hoje foi a primeira aula de natação da Clara! Sei que vocês acompanham cada passinho dela, então é claro que eu não poderia deixar de dividir esse momento com as titias e titios do Instagram! Que delícia ver esse pezinho batendo na água e os olhinhos brilhando de alegria. Mais um marco registrado com amor", relatou ela.

Confira: 

Instagram
Clara na aula de natação - Foto: Instagram

Instagram
Clara na aula de natação - Foto: Instagram

Instagram
Clara na aula de natação - Foto: Instagram

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha

Graciele Lacerda usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 19, para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu nesta segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.  

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo. 

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. Confira! 

Leia também:Graciele Lacerda reage a comentários sobre roupa da filha no batizado: 'Não é um vestido'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

aulanataçãoGraciele Lacerda
Graciele Lacerda Graciele Lacerda   

Leia também

Que fofura!

Luan Santana e Jade Magalhães são pais de Serena - Foto: Reprodução / Instagram

Tá enorme! Filha de Luan Santana rouba a cena em nova foto da família

maternidade

Key Alves e Bruno Rosa - Fotos: Leo Franco / AgNews

Grávida, ex-BBB Key Alves revela nome da filha; saiba o significado

Tá enorme!

Carol Peixinho e Thiaguinho - Foto: Reprodução / Instagram

Falta pouco! Carol Peixinho mostra o tamanho do barrigão na reta final da gravidez

Batizado

Wanessa Camargo com a irmã, Clara - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Wanessa Camargo exibe fotos em família no batizado da irmã e afilhada, Clara

Revelação

Gabi Luthai, Pietro e Teo Teló - Foto: Reprodução / Instagram

Menino ou menina? Gabi Luthai e Teo Teló revelam gênero do segundo filho

Revelação

Katy, Key e Keizi - Fotos: Leo Franco / AgNews

Menino ou menina? Key Alves faz chá revelação e descobre o gênero do bebê

Últimas notícias

Graciele Lacerda mostra aula de natação da filhaGraciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha
João Vitti confessou ter uma relação antiga de cuidado com a naturezaJoão Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'
Sabrina Sato e famíliaPai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’
Nadja Haddad e Maria AuxiliadoraMorre a mãe de Nadja Haddad após ficar alguns dias na UTI: ‘Vai ter paz'
Pecadores, Faça Ela Voltar, A Hora do Mal e mais 5 filmes de terror imperdíveis de 20258 filmes de terror lançados em 2025 que são imperdíveis
Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila BragaMansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos
Rafa KalimannRafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto
NoneFlávia Fairbanks amplia cuidados com a saúde feminina no Brasil e nos EUA
Carolina Dieckmmann e Preta GilCarolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade