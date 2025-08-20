Graciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou com os seguidores alguns registros da aula de natação de sua filha, Clara

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao mostrar a aula de natação da filha, Clara, de sete meses.

Nos registros postados nos Stories, a filha da influenciadora digital com o cantor Zezé Di Camargo aparece na piscina com sua professora. Após ficar um período sentada e brincando com a água, Clara começa a 'nadar'. Para a aula, a pequena aparece usando um look rosa.

A primeira aula de natação da filha de Graciele foi no fim do mês passado. Na ocasião, a famosa dividiu o momento com os seguidores. "Hoje foi a primeira aula de natação da Clara! Sei que vocês acompanham cada passinho dela, então é claro que eu não poderia deixar de dividir esse momento com as titias e titios do Instagram! Que delícia ver esse pezinho batendo na água e os olhinhos brilhando de alegria. Mais um marco registrado com amor", relatou ela.

Clara na aula de natação - Foto: Instagram

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha

Graciele Lacerda usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 19, para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu nesta segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo.

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. Confira!

