Graciele Lacerda divide momento encantador com a filha: 'Pedacinho de amor'

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou um vídeo encantador com a filha, Clara, fruto de seu casamento com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura na tarde desta sexta-feira, 11, ao compartilhar um vídeo encantador com a filha, Clara, de seis meses, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

No vídeo postado em seu perfil oficial, a influenciadora digital surgiu segundo a bebê no colo, que está usando uma camisa de manga longa branca e um macacão de crochê. A famosa, então, aproveitou para dividir uma fofoca com os seguidores: "Vocês sabiam que eu dormi o dia todo?", disse a mamãe, como se fosse a menina contando a novidade.

Na legenda da publicação, Graciele se derreteu: "Momento fofura do dia com minha princesa! Não podia guardar só pra mim… precisava dividir com vocês esse pedacinho de amor!", escreveu a mulher de Zezé.

O post recebeu diversos comentários fofos. "Linda. Não tenho maturidade", disse uma seguidora. "Que lindeza. Gra com um sorriso lindo, de uma mulher realizada e abençoada", comentou outra. "É a coisa mais linda", falou uma fã.

Vale lembrar que Clara ganhou uma festa com o tema 'A Bela Adormecida' para comemorar o seu sexto mês de vida. "Dia de celebrar os 6 meses da nossa princesinha Clara, no clima mágico da Princesa Aurora!", disse Graciele ao mostrar os registros do evento.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele posta vídeo fofo com a filha - Foto: Instagram

Filha de Zezé Di Camargo esbanja fofura ao comer cenoura sozinha

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, explodiu o fofurômetro ao surgir comendo sozinha. Nesta última terça-feira, 07, postaram novas fotos na rede social da bebê e a pequena encantou em mais uma aparição.

Sentada e usando um babador para não se sujar, a herdeira caçula do sertanejo surgiu segurando e mordendo uma cenoura sozinha. Recém-chegada aos seis meses, a menina já iniciou sua introdução alimentar e mostrou que está gostando da novidade em sua rotina. "Registros de mais cedo, quando surpreendi minha mamãe ao mostrar o quanto gostei de cenoura", publicaram os cliques da garota experimentando o legume. Confira!

Leia também: Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha na festa dos gêmeos de Sorocaba