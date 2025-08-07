Graciele Lacerda diverte ao mostrar reação engraçada da filha em vídeo

Ao mostrar momento com Clara em seu colo, Graciele Lacerda diverte ao gravar reação inesperada da pequena; confira o vídeo

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, divertiu ao compartilhar um vídeo da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, nesta quarta-feira, 06. No registro, a influencer apareceu com a bebê no colo mostrando sua carteirinha de vacinação.

A mulher do sertanejo então comparou a quantidade de vacinas que tomou e quantas a herdeira, com menos de um ano, já recebeu. Enquanto falava, a menina fez caras e bocas e a reação dela divertiu. Isso porque parecia que ela estava entendendo o que a mãe estava falando,

"Como deixar de postar no feed esse momento icônico da Clara se indignando com a quantidade de vacina!?", publicou a empresária o momento engraçado com a pequena. Nos comentários, os internautas reagiram. "Ela tá observando tudo", falou Wanessa Camargo. "Ela é muito fofa", derreteram-se outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou outro momento fofo com Clara. A famosa mostrou como foi a primera aula de natação da filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra evolução de sua barriga após seis meses do parto

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após seis meses do nascimento da filha deles, a pequena Clara Lacerda Camargo. A influenciadora digital mostrou a evolução de seu abdômen e impressionou.

A primeira foto exibida pela empresária foi uma de quando tinha apenas três meses do parto. A segunda foi com um mês que começou a fazer seu programa de emagrecimento e, por último, após três meses do processo, ela revelou como está atualmente. "Quando eu comecei com três meses a outra tem um mês que eu tive resultado e agora minha barriga com três meses [programa de emagrecimento]", detalhou a transformação que fez a partir de dieta e exercícios físicos. Veja a foto!