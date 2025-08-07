CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Graciele Lacerda diverte ao mostrar reação engraçada da filha em vídeo
Bebê / Fofura!

Graciele Lacerda diverte ao mostrar reação engraçada da filha em vídeo

Ao mostrar momento com Clara em seu colo, Graciele Lacerda diverte ao gravar reação inesperada da pequena; confira o vídeo

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 08h54

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Graciele Lacerda diverte com vídeo da filha
Graciele Lacerda diverte com vídeo da filha - Reprodução/Instagram

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, divertiu ao compartilhar um vídeo da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, nesta quarta-feira, 06. No registro, a influencer apareceu com a bebê no colo mostrando sua carteirinha de vacinação.

A mulher do sertanejo então comparou a quantidade de vacinas que tomou e quantas a herdeira, com menos de um ano, já recebeu. Enquanto falava, a menina fez caras e bocas e a reação dela divertiu. Isso porque parecia que ela estava entendendo o que a mãe estava falando,

"Como deixar de postar no feed esse momento icônico da Clara se indignando com a quantidade de vacina!?", publicou a empresária o momento engraçado com a pequena. Nos comentários, os internautas reagiram. "Ela tá observando tudo", falou Wanessa Camargo. "Ela é muito fofa", derreteram-se outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou outro momento fofo com Clara. A famosa mostrou como foi a primera aula de natação da filha.

Graciele Lacerda mostra evolução de sua barriga após seis meses do parto

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após seis meses do nascimento da filha deles, a pequena Clara Lacerda Camargo. A influenciadora digital mostrou a evolução de seu abdômen e impressionou.

A primeira foto exibida pela empresária foi uma de quando tinha apenas três meses do parto. A segunda foi com um mês que começou a fazer seu programa de emagrecimento e, por último, após três meses do processo, ela revelou como está atualmente. "Quando eu comecei com três meses a outra tem um mês que eu tive resultado e agora minha barriga com três meses [programa de emagrecimento]", detalhou a transformação que fez a partir de dieta e exercícios físicos. Veja a foto!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Zezé Di CamargoGraciele Lacerdafilha Zezé Di Camargofilha graciele lacerdaclara lacerda camargo
Graciele Lacerda Graciele Lacerda   Zezé Di Camargo Zezé Di Camargo  

Leia também

Que fofura!

Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel

Que amor!

Rafaella Santos é tia e madrinha de Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Neymar Jr, Helena ganha presentes especiais da tia Rafaella Santos

Família

Jakelyne Oliveira e Mariano - Foto: Reprodução / Instagram

Jakelyne Oliveira explica por que adiou planos de ter filhos com Mariano

Enorme!

Carol Peixinho exibe a barriga de grávida - Foto: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho impressiona ao mostrar barrigão de grávida: 'Olha o tamanho'

Mesversário

Neymar Jr e família no mesversário de Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi mostra o bolo de mesversário da filha caçula, Mel

Parecidas?

Bruna Biancardi com a sobrinha - Foto: Reprodução/Instagram

Irmã de Bruna Biancardi posa com Mel e confessa: 'Acho ela a minha cara'

Últimas notícias

Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo MelhorMarcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da GabyGaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
Camilla Luddington em Grey's AnatomyAtriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune
Gabi PradoGabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'
FaustãoFaustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT
Rodrigo GodoyNova namorada do ex-marido de Preta Gil: Saiba quem é a eleita
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de MelBruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel
Saiba cinco atrações e eventos imperdíveis para conhecer em Olímpia, no interior de São Paulo5 atrações imperdíveis para visitar em Olímpia, no interior de São Paulo
Zé Felipe se emociona com áudio de Maria FlorZé Felipe se emociona ao receber recado da filha: 'Coração apertado'
Gabriely Miranda e EndrickGabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade