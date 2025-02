Graciele Lacerda desabafa após ver a filha tomar vacina: 'Entrei em desespero também'

A influenciadora Graciele Lacerda contou como foi a sensação de ver a pequena Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, tomar mais uma vacina

A influenciadora Graciele Lacerda usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 28, para contar aos seguidores como foi a sensação de ver a pequena Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, tomar mais uma vacina. A bebê chegou ao mundo no dia 25 de dezembro.

Ao compartilhar o vídeo da pequena tomando a injeção, ela confessou: "Achei que seria mais forte. Chorei junto! O mô sumiu e só apareceu no final". Mais tarde, após acalmar a pequena, ela deu mais detalhes do momento. "Agora que a Clara acalmou e está mais tranquila, vou falar uma coisa para vocês. Estou com a cara inchada de chorar".

E continuou seu relato: "Eu estava vendo o vídeo e chorei de novo. A gente sofre, mas é necessário. Eu achava que ia ser forte. O Zezé me deixou sozinha. Não quis ficar, não. Só apareceu no final. E eu achei que ia aguentar firme".

Por fim, confessou: "Quem disse? Quando eu vi o desespero dela e ela puxando a perninha, eu entrei em desespero também. Mas aí ela acalmou, mamou e eu dei um banho bem quentinho nela para relaxar. Aí ela ficou calminha e dormiu. Acordou agora, dei mais um pouquinho de mamá. Ela só está acalmando comigo no peito".

Graciele Lacerda desabafa sobre maternidade após os 40 anos

A influenciadora Graciele Lacerda, de 44 anos, decidiu relembrar a jornada para engravidar da filha. Ela passou cinco anos em tratamento com o marido para conseguir ser mãe de Clara e, por conta do sertanejo ser vasectomizado, a gestação ocorreu por meio da fertilização in vitro (FIV).

Ela contou que decidiu engravidar quando estava com 38 anos e explicou que abdicou do sonho de ser mãe por conta do relacionamento com Zezé. "Não pensava engravidar e me abdiquei desse sonho pelo meu relacionamento e pelas outras pessoas. Esqueci de mim e desisti do meu sonho por outras pessoas e por uma situação", desabafou.

