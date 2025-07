Graciele Lacerda comove com retrato da filha com o avô falecido; veja

Iguais? Graciele Lacerda comove ao mostrar retrato feito de Clara com o avô falecido, Francisco Camargo; confira a homenagem

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao mostrar um retrato que fizeram da filha deles, Clara Lacerda Camargo, com o avô falecido, Francisco Camargo. Nesta terça-feira, 01, a influenciadora digital tirou uma foto do desenho e comoveu.

Muito parecida com o avô, a pequena surgiu no colo dele, como se tivesse o encontrado. A empresária então colocou um coração vermelho para demonstrar todo seu carinho e emoção ao ver a lembrança especial que confeccionaram.

É bom lembrar que, com frequência, os internautas apontam as semelhanças da bebê com o pai do sertanejo. Graciele Lacerda já comentou que fica impressionada com a forte semelhança entre eles.

"Tem umas horas que eu filmo a Clara e até olho os vídeos dela e eu fico: 'Meu deus', me arrepio inteira, de como ela é a cara do meu sogro, eu praticamente pari meu sogro, é impressionante, isso aqui dela então [testa, olhos], a boca, porque o mô é a cara do meu sogro, ele é totalmente o pai dele, só que a Clara é cuspida, a sobrancelha dela, que é bem forte, arqueadinha, é igual do meu sogro, quando ela levanta a sobrancelha é igual", contou e disse mais sobre eles se parecerem.

Graciele Lacerda consegue vitória na Justiça

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para celebrar uma vitória na Justiça, após tomar medidas legais contra os ataques direcionados a Clara Lacerda Camargo, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, e à sua família. Ela compartilhou que a pessoa responsável teve seu perfil banido permanentemente.

"Vim aqui comemorar mais uma vitória que a gente teve de um perfil que atacava a gente. A gente ganhou na Justiça e agora confirmou no Tribunal de Justiça também. O desembargador ficou p*** pela forma como ele atacava tanto a gente quanto a Clara, principalmente por ser uma criança. Esse perfil foi banido eternamente, ele não volta mais para nenhuma rede social. Isso é muito raro de acontecer, então a gente está muito feliz", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!