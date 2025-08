Graciele Lacerda comove com declaração para a flha: 'Meu maior presente'

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou uma foto inédita de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, e escreveu uma bela declaração

Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar uma foto de sua filha, Clara, que está com sete meses.

A influenciadora digital, casada com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, mostrou a menina usando um look estiloso e uma touca na cabeça para se proteger do frio, e aproveitou a imagem para falar do seu amor pela herdeira.

"Não me canso de olhar para você e pensar o quanto Deus foi generoso comigo. Cada detalhe seu é perfeito, cada gesto, cada olhar, cada sorriso… tudo em você transborda amor e pureza. Você é tão fofa que enche meus dias de alegria e dá um novo sentido à minha vida", se derreteu.

"Meu maior presente, meu milagre, minha obra-prima de Deus. Que eu saiba sempre cuidar de você com todo o amor que existe em mim, porque você é a perfeição mais linda que eu já conheci", declarou a mamãe coruja.

Vale lembrar que Clara completou sete meses no último dia 25 e ganhou um a festa com o tema da princesa Rapunzel, em Goiânia, com direito a presença da avó paterna, Helena Camargo.

Confira:

Graciele Lacerda mostra primeira aula de natação da filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao compartilhar com seus seguidores mais um momento especial da vida de sua filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses. Nesta última terça-feira, 29, a bebê fez sua estreia na aula de natação e esbanjou fofura ao entrar na piscina.

Com um look de banho completo, inclusive com roupão, a herdeira mais nova do sertanejo foi aprender a nadar. "Hoje foi a primeira aula de natação da Clara! Sei que vocês acompanham cada passinho dela, então é claro que eu não poderia deixar de dividir esse momento com as titias e titios do Instagram! Que delícia ver esse pezinho batendo na água e os olhinhos brilhando de alegria. Mais um marco registrado com amor", relatou a influencer ao postar um vídeo do momento. Veja!

