Graciele Lacerda comenta sobre desenvolvimento da filha após ida ao pediatra: 'Bastante'

Graciele Lacerda contou que levou a filha Clara, de 4 meses, do casamento com Zezé Di Camargo, para mais uma consulta com a pediatra

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, para compartilhar que levou a filha Clara, de 4 meses, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo, para mais uma consulta com a pediatra.

"Acabei de voltar da pediatra e a Clara está muito incrível. Tá gordinha. Tá com praticamente 7 quilos e com 62 centímetros. Já cresceu bastante. Então está ótima. Bem de saúde. Graças a Deus. Agora é só esperar quarta-feira para ela tomar a vacina de quatro meses" , contou a influenciadora.

Que completou: "E eu também vou dar a vacina da bronquiolite porque agora começa o inverno e começa a época que os vírus vêm com força. Então é bom a gente vacinar para poder evitar. Ainda mais a gente que pode viajar, ir para outros lugares, então é bom se proteger. Momento triste, mas necessário, que são as vacinas."

Look combinando

Para a consulta, Graciele decidiu combinar o seu look com o da bebê. Ela postou uma foto em que aparece usando um cropped branco, uma saia preta com bolinhas brancas e uma sandália de salto. Já Clara surgiu com um macacão branco com bolinhas pretas, uma tiara, meias e tênis. "Quem tá com o look igual? Botei uma saia para eu combinar com o look dela de poá", disse a famosa ao mostrar a produção. Veja!

Em outro momento, a influenciadora compartilhou em suas redes sociais um vídeo com os detalhes do parto de Clara e relembrou que foi diagnosticada com pré-eclâmpsia quando estava com 35 semanas de gestação. No natal, a influencer passou a sentir mais contrações e seu médico mandou ela ir para o hospital. Veja o relato completo.

