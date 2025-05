Graciele Lacerda combina primeiro look fitness com a filha: 'Não esquece'

Na academia da fazenda, Graciele Lacerda combina primeira roupa de treino com a filha e encanta demais com fotos do momento; veja

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de quatro meses, encantou demais ao surgir em novas fotos na rede social da mãe. Nesta segunda-feira, 05, a influenciadora digital postou registros combinando um look com a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, a eleita do sertanejo e a menina apareceram usando roupas de treino iguais. Ao combinarem, a empresária do ramo da saúde não deixou de fazer vários registros do momento e o resultado deixou os internautas babando com tanta fofura.

"O primeiro look mãe e filha a gente nunca esquece… e não poderia ser diferente! Look de academia combinando com a minha pequena, porque ser inspiração começa dentro de casa. Que a gente siga juntas, com saúde, movimento e muito amor", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores reagiram ao verem mãe e filha com as roupas iguais. "Ah não, gente! Não aguento", disse Wanessa Camargo. "Que fofura", babaram outros.

Nas últimas semanas, Graciele Lacerda encantou ao postar fotos de Clara vestida para curtir a sua primeira Páscoa. No dia 25 de abril, ela e Zezé celebraram com a família mais um mês da garota. Com uma decoração com tema de princesa, eles comemoraram a data.

Graciele Lacerda mostra pela 1ª vez a sua barriga após o parto da filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após três meses do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo. Nesta sexta-feira, 18, a influenciadora digital passou por uma sessão de massagem e um antes e depois de seu abdômen foi postado.

Seguindo uma dieta equilibrada e treinando, a empresária do ramo da saúde, que preza por um emagrecimento natural, impressionou ao exibir que está com a região quase toda como antes de estar grávida.