Giullia Buscacio transborda emoção ao saber do nascimento da sobrinha: ‘Dinda está aqui’

A atriz Giullia Buscacio compartilhou a emoção ao receber a notícia do nascimento da sobrinha Tereza, filha de sua irmã, Giovanna Buscacio

Nesta sexta-feira, 16, a atriz Giullia Buscacio, de 28 anos, compartilhou com os internautas a emoção ao descobrir o nascimento da sobrinha Tereza, filha de sua irmã Giovanna Buscacio, de 24, com João Mendes, de 20 anos, filho de Ronaldinho Gaúcho.

A artista compartilhou nos stories uma mensagem enviada por seu pai, Júlio César. "Você é a tia e a madrinha mais sortuda do universo" , escreveu ele.

"E a mais chorona! Agora tudo faz sentido. Dinda está aqui para tudo" , completou a atriz.

Confira a mensagem que Giullia Buscacio:

Giullia Buscacio compartilha reação ao saber do nascimento da sobrinha - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Giullia Buscacio?

Giullia Buscacio, de 28 anos, é atriz e natural de Portugal. Filha do ex-jogador Júlio César e de Adriana Buscacio, que também atuou no Botafogo, a artista iniciou sua carreira na série A Lei e o Crime, em 2009. Três anos depois, participou da novela I Love Paraisópolis, da TV Globo, e ganhou destaque ao interpretar a índia Jacira na trama Novo Mundo.

Primeira Foto da pequena

O jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho já é avô! A neta dele nasceu há pouco tempo e a mãe da bebê celebrou a chegada da filha de um modo discreto.

A neta do atleta é filha de Giovanna Buscacio e João Mendes, que é o único filho do jogador. Na primeira foto com a filha, Giovanna mostrou o marido carregando a filha em uma cadeirinha de bebê conforto ao irem para casa; veja!

“Apaixonada, obcecada, extasiada e simplesmente amando cada momento”, disse ela.

Por enquanto, ela não revelou mais detalhes sobre o nascimento da filha. Sabe-se que Giovanna e João vivem entre Barcelona, na Espanha, e Londres, na Inglaterra, por causa do trabalho dele como jogador de futebol na Europa.

