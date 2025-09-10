Giovanna Ewbank choca ao surgir grávida em fotos: 'O susto'

Ao aparecer gestante em fotos, Giovanna Ewbank choca com possível anúncio de segunda gestação; apresentadora é mãe de três

A apresentadora Giovanna Ewbank assustou nesta terça-feira, 9, ao relembrar fotos de quando ficou grávida de Zyan, que hoje está com cinco anos. Aproveitando o Dia da Gestante, a esposa de Bruno Gagliasso fez a postagem encantadora e mostrou alguns registros de quando ficou com um barrigão.

Ao relembrar a fase especial, a famosa assustou alguns internautas, que ao verem os cliques pensaram que seria um anúncio de mais uma gravidez dela. Contudo, o post não passou de uma recordação especial.

"Acabei de descobrir que hoje é o dia da grávida e corri pra ver as fotos desse momento que eu não imaginava viver, mas que foi um dos mais lindos e importantes da minha vida! A gestação foi um momento muito transformador pra mim em vários sentidos… É público que não passava pela minha cabeça engravidar, então foi um susto quando descobri, e ao mesmo tempo, me trouxe muitos ensinamentos", escreveu.

"O primeiro deles é de que eu, virginiana, controladorinha da estrela, não controlava nada rs. E talvez tenha sido por isso que não quis ler e pesquisar muito sobre as mudanças do corpo, quis ir vivendo, sentindo e descobrindo dia após dia, durante os nove meses, todas as transformações físicas e emocionais que a gravidez me trouxe. O segundo é que eu sou capaz de qualquer coisa e a terceira é que a vida pode nos surpreender positivamente se a gente deixar ela acontecer", contou.



"Eu sei que cada gestação é única, que existem muitas mulheres que sentem dores, enjoos, se sentem feias… E eu sei que dei muita sorte de ter tido uma gestação tranquila, de me sentir linda, serena e centrada. Foram nove meses de muito autoconhecimento e eu nunca vou esquecer dessa fase linda da minha vida. (Olhando as fotos da até vontade de ficar grávida de novo mas aí eu olho pros três e rapidinho e lembro que vontade dá e passa hahahaha)", compartilhou um pouco de sua experiência e falou sobre já ser mãe de três, Titi, Bless e Zyan.

Giovanna Ewbank grávida de Zyan - Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank grávida de Zyan - Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank grávida de Zyan - Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank grávida de Zyan - Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank grávida de Zyan - Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank grávida de Zyan - Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank grávida de Zyan - Foto: Reprodução/Instagram

Suposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado

A amizade de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não é mais a mesma há um tempo. Em recente declaração em seu videocast Grande Surto, a apresentadora comentou que não é mais tão próxima da família de Bruno Gagliasso, mas não revelou qual seria o motivo.

Sempre contando apenas "por cima" o que teria acontecido, a famosa nunca chegou a dizer o que realmente ocorreu. Contudo, agora, o suposto motivo para o fim da amizade teria sido revelado para a jornalista Gaby Cabrini do Fofocalizando.

Durante o programa do SBT, a repórter falou que uma fonte teria dito que as duas se afastaram na época em que faziam um podcast juntas. Os problemas entre a dupla teriam aparecido por conta das publicidades e o preço da tabela de cada uma. Saiba mais aqui!