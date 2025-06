Gato Preto suspeita 3ª gravidez de Bia Miranda um mês após ela dar à luz

O namorado da influencer Bia Miranda, Samuel Sant'Anna, relata que a jovem de 21 anos tem apresentado "sinais" de uma possível gravidez; saiba!

Neste sábado, 7, o influencer Samuel Sant'Anna, de 32 anos, confessou, em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, que tem suspeitado de uma nova gravidez da namorada, a ex-Fazenda Bia Miranda, de 21 . O episódio acontece um mês após ela dar à luz Maysha. No novo registro, ele revelou os "sinais" da possível gestação:

"Não sei, não! A Bia está passando muito mal, enjoada... eu estou passando mal, mas não estou grávido. Eu não fico grávido, mas você está passando mal do nada! Mulheres, tenho que falar: do nada ela fala que está enjoada e para. Olha os sinais aí", disse ele, que é conhecido como Gato Preto.

Recente gravidez

Gato Preto e Bia são pais de Maysha, que nasceu prematura no dia 23 de abril. A influencer teve alta hospitalar dois dias após o parto, mas a bebê seguiu internada na maternidade até o dia 30 de maio.

A jovem também é mãe de Kaleb, de 10 meses, do relacionamento com DJ Buarque. A mais recente gravidez dela não teve o pai presente diante das idas e vindas na relação com Gato Preto. Na época, o influencer de humor es ostentação, declarou-se chateado pelas suas atitudes, que resultaram no parto prematuro de Maysha.

Novo teste de gravidez

Inclusive, recentemente Bia Miranda fez um novo teste de gravidez. Em uma publicação nas redes sociais, o namorado dela, Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, mostrou que o casal resolveu tirar a prova com um teste de farmácia.

"Você muda de humor do nada. Isso não é normal", falou para a namorada. “Vocês que são mulheres e começam a perceber… É estranho”, disse o pai de Maysha, que contou que Bia Miranda fez dois testes, mas um deles deu negativo. Veja!

