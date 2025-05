Gabriella Mustafá se derrete em fotos com o marido e o filho: 'Nossa família'

A atriz Gabriella Mustafá encantou os seguidores ao postar fotos ao lado do marido, Mauro Andrade, e o primeiro filho do casal, Francisco

Gabriella Mustafá encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques ao lado do marido, Mauro Andrade, e do filho, Francisco, que nasceu no último dia 13.

Após exibir o rosto do herdeiro nos Stories, a atriz publicou no feed alguns registros dos três juntos e também apenas do bebê. Para o registro em família, a mamãe aparece de camisola e roupão e o recém-nascido com um conjunto e uma touca na cabeça.

Ao dividir os cliques, Gabriella se declarou. "Nossa família", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Ahhh que amor, querida! Muita saúde pra esse lindo bebê e cada vez mais amor e felicidade para vocês", disse a atriz Ellen Rocche. "Lindos! Que Deus abençoe grandemente essa família", desejou uma seguidora. "Que criança perfeita! Deus abençoe", falou uma fã.

Mauro também deixou uma mensagem carinhosa nos comentários. "Que momento especial! Que Deus abençoe nosso filho e nossa família!", disse o papai.

Na última quarta-feira, 14, a atriz postou as fotos do parto e falou sobre o nascimento de Francisco. "13.05.2025 | Francisco Mustafá de Andrade. Ontem, conhecemos o amor", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Gabriella Mustafá se declara ao marido em data especial

No dia 20 de abril, Gabriella Mustafá completou um ano de casada com Mauro Andrade e fez questão de comemorar a data especial. A atriz compartilhou em seu perfil duas fotos ao lado do amado e se declarou para o marido.

"Um ano de casados, nossas Bodas de Papel. Há um ano, te escrevi uma carta onde dizia "hoje estamos dando o primeiro passo para a mais linda jornada que teremos pela frente, a vida". E a vida se fez presente, transbordando e trazendo o nosso maior amor, o Francisco. Amo você, a nossa família e tudo que o futuro está preparando para nós", escreveu. Veja a publicação!

