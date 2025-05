Gabriella Mustafá posta fotos do filho recém-nascido: 'Conhecemos o amor'

A atriz Gabriella Mustafá compartilhou as primeiras fotos de Francisco, seu filho com Mauro Andrade, que nasceu nesta terça-feira (13)

Gabriella Mustafá usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 14, para compartilhar as primeiras fotos de Francisco, seu filho com Mauro Andrade, que nasceu nesta última terça-feira, 13.

Em seu perfil, a atriz postou as imagens feitas logo após o parto, em que ela aparece com o bebê nos braços e dando um beijo em sua cabeça. Além disso, a mamãe também mostrou o marido segurando o herdeiro e também imagens do pé e da mão do menino.

Ao dividir os registros, Gabriella se declarou. "13.05.2025 | Francisco Mustafá de Andrade. Ontem, conhecemos o amor", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo mensagens de carinho dos internautas. "Coisa mais linda!! Muita saúde e amor nessa nova fase", disse uma seguidora. "Deus abençoe este anjinho, a mamãe e o papai Mauro", desejou outra. "Parabéns, que Deus abençoe vocês", falou uma fã.

Recentemente, a atriz abriu uma caixinha de perguntas e respondeu uma fã que quis saber qual foi o maior desafio que ela enfrentou na gravidez. "O maior desafio da minha gestação foi a minha alteração de humor. Eu tive muita alteração de humor. Eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila e aí eu fiquei mais estressada, mais chata. Então para mim e para a família, para o Mauro, o relacionamento, foi o maior desafio, eu acredito", confessou.

Confira:

Gabriella Mustafá se declara ao marido em data especial

No dia 20 de abril, Gabriella Mustafá completou um ano de casada com Mauro Andrade e fez questão de comemorar a data especial. A atriz compartilhou em seu perfil duas fotos ao lado do amado. Na primeira imagem, os dois estão juntos em uma mesa de jantar. Já no segundo registro, o casal está abraçado e exibindo a barriguinha da primeira gestação.

Na legenda, a famosa se declarou para o marido. "Um ano de casados, nossas Bodas de Papel. Há um ano, te escrevi uma carta onde dizia "hoje estamos dando o primeiro passo para a mais linda jornada que teremos pela frente, a vida". E a vida se fez presente, transbordando e trazendo o nosso maior amor, o Francisco. Amo você, a nossa família e tudo que o futuro está preparando para nós", escreveu. Veja a publicação!

