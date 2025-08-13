Gabriella Mustafá posta cliques encantadores no mesversário do filho

A atriz Gabriella Mustafá encantou os seguidores ao mostrar a comemoração intimista do terceiro mês de vida do filho, Francisco

Gabriella Mustafá encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao mostrar a comemoração intimista do mesversário do filho, Francisco, fruto de seu casamento com Mauro Andrade.

O menino completou três meses de vida e a atriz comemorou a data especial com um bolo e doces personalizados. Além disso, ela realizou um ensaio fotográfico encantador ao lado do marido e do herdeiro.

Ao dividir as imagens, Gabriella se declarou: "Três meses, três meses de você. Três meses de nós. Filho, parece que o tempo decidiu andar diferente desde que você chegou. Mais intenso, mais cheio, mais vivo. São três meses do nosso pequeno grande universo, dos olhinhos que procuram abrigo e encontram muito amor, dos braços que embalam os seus sonhos e acalmam os seus choros."

"A gente não sabia, mas já esperava por você faz tempo, você chegou virou tudo do avesso e nos ensinou a dançar ao som de um novo ritmo: o seu. Você tem só três meses de vida mas, todo o nosso coração. Se alguém perguntar o que mudou… mudou tudo. E tudo ficou melhor. Te amamos. Com amor, papai e mamãe", falou a mamãe coruja.

Recentemente, Gabriella abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a amamentação do filho. "Como está sendo a amamentação? Dolorida, pega correta?", quis saber um internauta. "Estou com uma amamentação tranquila, agora estamos ajustando os horários para ser mais espaçado, sabe? Ele estava mamando de uma em uma hora, o que estava sendo extramente exaustivo."

"Sobre dor, senti nos primeiros dois dias, é uma dor inexplicável, amamentava chorando, apertando a mão da minha mãe e pensando em desistir da amamentação (sim, isso passou muitas vezes pela minha cabeça), usei pomada de Lanolina e essa dor passou. Na semana passada tive mastite, o que é desesperador também, mas passou. Dá pra ver que tudo passa né? Sobre a pega, desde o primeiro dia ele teve a pega correta e isso eu aprendi na maternidade, as enfermeiras e consultoras me ensinaram tudo lá. Isso foi maravilhoso", detalhou.

Gabriella Mustafá se declara ao marido em data especial

Em abril, Gabriella Mustafá completou um ano de casada com Mauro Andrade e fez questão de comemorar a data especial. A atriz compartilhou em seu perfil duas fotos ao lado do amado. Na primeira imagem, os dois estão juntos em uma mesa de jantar. Já no segundo registro, o casal está abraçado e exibindo a barriguinha da primeira gestação.

Na legenda, a famosa se declarou para o marido. "Um ano de casados, nossas Bodas de Papel. Há um ano, te escrevi uma carta onde dizia "hoje estamos dando o primeiro passo para a mais linda jornada que teremos pela frente, a vida". E a vida se fez presente, transbordando e trazendo o nosso maior amor, o Francisco. Amo você, a nossa família e tudo que o futuro está preparando para nós", escreveu. Veja a publicação!

