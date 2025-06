Gabriella Mustafá faz relato sincero sobre amamentação do filho

A atriz Gabriella Mustafá deu detalhes sobre o processo de amamentação de seu primeiro filho, Francisco, que está com um mês

Gabriella Mustafádecidiu abrir uma caixinha de pergunta nos Stories para responder algumas curiosidades de seus seguidores e foi questionada sobre a amamentação de seu filho, Francisco, de um mês, fruto de seu casamento com Mauro Andrade.

"Como está sendo a amamentação? Dolorida, pega correta?", quis saber um internauta. "Estou com uma amamentação tranquila, agora estamos ajustando os horários para ser mais espaçado, sabe? Ele estava mamando de uma em uma hora, o que estava sendo extramente exaustivo", contou.

Em seguida, Gabriella confessou que no começo foi difícil e que pensou em desistir. "Sobre dor, senti nos primeiros dois dias, é uma dor inexplicável, amamentava chorando, apertando a mão da minha mãe e pensando em desistir da amamentação (sim, isso passou muitas vezes pela minha cabeça), usei pomada de Lanolina e essa dor passou", revelou.

A atriz também contou que teve mastite, uma inflamação na mama. "Na semana passada tive mastite, o que é desesperador também, mas passou. Dá pra ver que tudo passa né? Sobre a pega, desde o primeiro dia ele teve a pega correta e isso eu aprendi na maternidade, as enfermeiras e consultoras me ensinaram tudo lá. Isso foi maravilhoso", finalizou.

Gabriella Mustafá comemora o primeiro mês do filho

No último dia 13, Francisco completou seu primeiro mês de vida e Gabriella Mustafá fez questão de comemorar a data especial. A mamãe de primeira viagem compartilhou uma sequência de fotos com o herdeiro e o marido, além dos detalhes da festinha de mesversário, e se declarou.

"Filho, um mês. Um mês de você. Um mês de nós. Quando nos falavam da grandiosidade do amor que sentiríamos por você, eu hesitava em acreditar… achava que esse amor era impossível de existir e olha que eu sempre fui amante do amor, dos amores grandes, daqueles que só sabemos sentir. E nesses 30 dias, que foram os mais desafiadores que já vivemos, onde o tempo ficou apertado, o silêncio virou luxo, o sono inexistente… descobrimos esse amor. O amor que transborda, que é imenso, visceral, que atravessa. A vida nunca fez tanto sentido. Te amamos. Com amor, mamãe e papai", escreveu.

