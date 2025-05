Gabriella Mustafá encanta ao mostrar o rosto do filho recém-nascido

A atriz Gabriella Mustafá encantou os fãs ao mostrar em suas redes sociais o rosto de Francisco, seu primeiro filho com Mauro Andrade

Gabriella Mustafá usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 15, para mostrar o rosto do filho, Francisco, fruto de seu casamento com Mauro Andrade. O menino veio ao mundo na última terça-feira, 13.

Nos Stories, a atriz postou um vídeo em que o herdeiro aparece usando um macacão e uma touca na cabeça e se derreteu. "Nosso amor", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração e marcando o marido na postagem.

Nesta última quarta-feira, 14, Gabriella postou as primeiras imagens de Francisco logo após o parto. Nos cliques, ela aparece com o bebê nos braços e dando um beijo em sua cabeça, além disso, também mostrou Mauro segurando o herdeiro. "13.05.2025 | Francisco Mustafá de Andrade. Ontem, conhecemos o amor", escreveu a atriz na legenda da publicação

Confira:

Gabriella Mustafá mostra o rosto do filho - Foto: Instagram

Gabriella Mustafá revela maior desafio na gravidez

Recentemente, Gabriela Mustafá abriu uma caixinha de perguntas nos Stories para responder algumas curiosidades dos fãs sobre a sua gravidez. A atriz, então, respondeu uma fã que quis saber o "maior desafio durante a gestação". "Para mim, a alteração de humor foi muito difícil... quase não se reconhecer dessa maneira, sabe?", contou.

"Os desafios são muitos. A sua vida está mudando, seu corpo, sua rotina, seu sono, tudo muda a partir do momento que você descobre que está grávida. São vários processos que a gente vai vivendo e processo de luto de coisas que vão mudando e que vão mudar para sempre, e outras também não. Mas o maior desafio da minha gestação foi a minha alteração de humor. Eu tive muita alteração de humor. Eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila e aí eu fiquei mais estressada, mais chata. Então para mim e para a família, para o Mauro, o relacionamento, foi o maior desafio, eu acredito", disse ela. Saiba mais!

Leia também:Lyandra Costa encanta ao mostrar o filho mais velho com a irmã recém-nascida