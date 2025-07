Gabriella Mustafá combina look do filho com bolo de mesversário

A atriz Gabriella Mustafá encantou os seguidores ao mostrar as fotos da comemoração intimista dos dois meses do filho, Francisco

Gabriella Mustafá encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa intimista de mesversário do filho, Francisco, fruto do casamento da atriz com Mauro Andrade. Ele completou dois meses nesta segunda-feira, 15.

Para comemorar a data especial, o menino surgiu combinando seu look com o bolo. O bebê surgiu usando um macacão cinza e um sapatinho de cor mais escura. O bolo e os doces, feitos da mesma cor da roupa de Francisco, foram decorados com balões coloridos.

Ao mostrar as fotos ao lado do marido e do herdeiro, Gabriella escreveu uma bela mensagem. "Dois meses. Dois meses de você. Dois meses de nós. Esses dias eu ouvi de uma grande amiga a seguinte frase: 'filho é pra quem tem coragem...', e isso me fez refletir sobre os nossos 60 dias juntos.

E sim, é preciso ter coragem", disse ela no começo do texto.

"Coragem de viver o amor mais genuíno que existe. Coragem de se jogar num mundo novo, onde cada sorriso e cada descoberta transformam tudo. Coragem de caminhar sem mapa, mas com o coração guiando cada passo. Coragem de descobrir uma força que ninguém te contou que existia. Coragem de rir no meio do caos e se emocionar com os detalhes. Coragem de saber que não tem volta, e nem precisa. Te amamos. Com amor, papai e mamãe", finalizou a atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriella Mustafá (@gabimustafa)

Gabriella Mustafá faz relato sincero sobre amamentação do filho

A atriz Gabriella Mustafá decidiu abrir uma caixinha de pergunta nos Stories para responder algumas curiosidades de seus seguidores e foi questionada sobre a amamentação de seu filho, Francisco, fruto de seu casamento com Mauro Andrade.

"Como está sendo a amamentação? Dolorida, pega correta?", quis saber um internauta. "Estou com uma amamentação tranquila, agora estamos ajustando os horários para ser mais espaçado, sabe? Ele estava mamando de uma em uma hora, o que estava sendo extramente exaustivo", contou.

"Sobre dor, senti nos primeiros dois dias, é uma dor inexplicável, amamentava chorando, apertando a mão da minha mãe e pensando em desistir da amamentação (sim, isso passou muitas vezes pela minha cabeça), usei pomada de Lanolina e essa dor passou", revelou. A atriz também contou que teve mastite, uma inflamação na mama. Saiba mais!

