Gabriella Mustafá anuncia nascimento do filho e posta primeira foto de Francisco

A família aumentou! A atriz Gabriella Mustafá usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 13, para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, Francisco, fruto de seu casamento com Mauro Andrade.

Nos stories, ela compartilhou uma foto do pezinho do recém-nascido com a pulseira da maternidade. Na legenda, escreveu apenas o nome do bebê acompanhado de um emoji de coração verde.

Gabriela Mustafá celebra nascimento do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Quando Gabriella Mustafá anunciou a gravidez?

A atriz revelou que estava à espera de seu primeiro filho em novembro de 2024. Ela postou uma foto ao lado do marido, Mauro Andrade, e além de revelar que o bebê é um menino, também contou qual será o seu nome. "Francisco, você já é o melhor capítulo da nossa história. Que Deus cubra sua vida de bençãos, te amamos, filho", escreveu.

Vale lembrar que a atriz oficializou a união com o empresário Mauro Andrade no dia 20 de abril. Mas, somente em maio, a ex-Malhação revelou novas fotos do casamento deles no civil. Eles se conheceram em uma festa de Trancoso e ele foi o primeiro namorado sério dela.

Quem é Gabriella Mustafá?

Gabriella nasceu em Apucarana, no interior do Paraná, e iniciou a sua carreira aos 12 anos como modelo. Logo após, ingressou na TV em um telejornal no canal a cabo Cartoon Network onde descobriu sua vocação. Aos 16 anos se mudou para São Paulo, onde foi escalada para seu primeiro papel na TV Globo na minissérie Dois Irmãos (2017). A atriz já atuou na novela O Outro Lado do Paraíso, de 2017, e também viveu Nanda em Malhação: Toda Forma de Amar, de 2019.

