Gabriel Jesus anuncia o nascimento de seu segundo filho: 'Nós te amamos'

O jogador de futebol Gabriel Jesus celebrou nas redes sociais o nascimento de Daniel, o seu segundo filho com Raiane Lima

O jogador de futebol Gabriel Jesus usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 25, para anunciar o nascimento de Daniel, seu segundo filho com Raiane Lima. Os dois também são pais de Helena, de três anos.

Em seu perfil no Instagram, o atleta compartilhou alguns registros da família com o menino, que veio ao mundo nesta última terça-feira, 24, e se declarou. "24/06/2025. Nasce nosso filho Daniel, para alegrar ainda mais as nossas vidas. Mamãe, Papai e sua Irmã, estávamos ansiosos pela sua chegada", disse ele no começo do texto.

"Meu filho, mesmo no ventre da mamãe, você já era muito amado e muito esperado. 'Antes que te formasse no ventre, já te conhecia e antes do teu nascimento eu já havia te consagrado.' Jeremias 1:5. Daniel, você é promessa de Deus. Nós te amamos!", completou.

Gabriel Jesus comemora o aniversário da filha

No dia 24 de maio, Gabriel Jesus usou as redes sociais para comemorar o aniversário de três anos de sua filha mais velha, Helena. O jogador de futebol postou várias fotos da herdeira e escreveu uma bela mensagem.

"24/05/2022. Há 3 anos, nasceu a menina que transformou a minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Uma bebê linda, um presente de Deus, que chegou para preencher nossos dias com amor e propósito. Helena, nossa princesa, é a luz que ilumina cada manhã. Ela alegra nossos dias, nos desafia, nos tira da zona de conforto, mesmo sem perceber, nos ensina lições valiosas todos os dias. Com cada sorriso, ela me dá forças para encarar os desafios da vida. Só tenho a agradecer a Deus, todos os dias, por ter nos confiado uma criança tão especial. Saudável, feliz, cheia de energia e vida. Hoje é o aniversário da minha Princesa Helena", disse ele.

