Filho de Virginia Fonseca é levado ao hospital no sábado de carnaval

A influencer Virginia Fonseca surpreende ao mostrar fotos do filho, José Leonardo, em um hospital no sábado de carnaval

A influenciadora digital Virginia Fonseca deixou seus fãs preocupados no início da tarde deste sábado, 1º, ao revelar que precisou levar seu filho caçula, José Leonardo, de 5 meses, em um hospital. A família está em Mangaratiba, Rio de Janeiro, para passar o carnaval, mas o bebê precisou de cuidados médicos.

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe apenas mostrou o filho deitado em um leito hospitalar enquanto era atendido, mas não revelou o motivo da ida ao médico. “Sábado de carnaval vai ser aqui com ele…”, disse ela.

Há alguns dias, Virginia já tinha contado para os internautas que José Leonardo não estava muito bem, mas também não contou o que estava acontecendo.

Além de José Leonardo, Virginia também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. As crianças chegaram em Mangaratiba na tarde de sexta-feira, 28, com as babás e a influencer contou que Maria Alice também não estava muito bem de saúde ao mostrar a menina quietinha no sofá.

Perda de peso

Curtindo o Carnaval com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca reservou um tempo para responder às perguntas dos fãs nesta sexta-feira, 28. Ao ser questionada sobre seu peso atual, a influenciadora esclareceu o motivo de seu emagrecimento.

A esposa de Zé Felipe explicou que perdeu peso após realizar uma cirurgia no umbigo e passar por uma mastopexia. "Quando eu engravidei, eu pesava 59 kg. Depois, eu engordei 27 kg [...] Depois que eu tive neném, eu emagreci, e voltei pros 59, aí eu fiz a cirurgia, de peito, e aí, e eu emagreci mais, e estou com 57", disse ela, que é mãe de Maria Alice, de 3 anos de idade, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de seis meses.

Ainda nas redes sociais, Virginia compartilhou mais detalhes sobre a cirurgia no umbigo, realizada em janeiro deste ano para corrigir uma hérnia. A apresentadora do Sabadou afirmou que o procedimento foi bem-sucedido, mas explicou que, devido à definição de sua barriga, não é possível ter o umbigo exatamente como desejou.

"Acredito que minha barriga é muito seca, então é impossível meu umbigo ficar fundo do jeito que eu queria [risos]. Já aceitei e está tudo bem! P.S: Ele está bem melhor que antes", ressaltou Virginia.

