Filho de Virginia Fonseca chama a atenção com seus olhos; veja

Em novo clique, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, encanta em nova aparição e impressiona com seus olhos; confira

O filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo, de cinco meses, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Neste sábado, 01, o bebê apareceu no colo da influenciadora digital em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção com sua beleza.

Usando uma roupinha fresquinha, de cor vemelha, o caçula da apresentadora com o cantor surgiu sorridente e deu um show de fofura. Além de exibir suas bochechas, o pequeno mostrou seus olhos e impressionou com o tamanho de seus cílios.

"Por cá", postou a empresária sobre o que está fazendo em sua mansão de praia. Horas antes, na noite anterior, Virginia Fonseca mostrou que o namorado de sua mãe, o sanfoneiro Danilo Nascimento, está com a família no local.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora e Zé Felipe fizeram postagens com José Leonardo e o pequeno chamou a atenção com sua forte semelhança com o pai. Em outro momento, a famosa mostrou uma mania que a primogênita, Maria Alice, tem ao exibir interagindo com o irmão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca revela sofrimento e faz desabafo

Com a maior parte de sua vida exposta na rede social, a influenciadora Virginia Fonseca postou um desabafo nesta quarta-feira, 26, revelando que está sofrendo com algumas consequências de seu trabalho.

Além de ter milhões de seguidores e postar tudo na internet, a esposa do cantor Zé Felipe é empresária, apresentadora e mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Com tantas tarefas e obrigações, a famosa desabafou com um texto sobre sentir que está enlouquecendo, tendo estresse e desconforto, mas que isso é fruto por estar lutando pelos seus sonhos. Veja mais o que aconteceu aqui!