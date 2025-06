Filho de Viih Tube e Eliezer ganha festa temática em seu mesversário; veja fotos

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, completou sete meses e ganhou mais uma festinha temática neste sábado, 21. Veja como foi!

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, completou sete meses e ganhou mais uma festinha temática. Na tarde deste sábado, 21, a influenciadora compartilhou registros da comemoração em seu perfil nas redes sociais e mostrou que a família escolheu como tema o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate.

Para a data especial, Ravi se vestiu de Willy Wonka. Viih Tube e Eliezer também entraram no clima, com perucas e figurinos completos para recriar os personagens do filme. A mamãe coruja se fantasiou de Violet Beauregarde, enquanto o papai se vestiu de Augustus Gloop. Lua, filha mais velha do casal, de 2 anos, também entrou na brincadeira e assumiu o papel de Veruca Salt.

Outros membros da família também entraram no clima da festa, que foi decorada com vários balões e objetos que remetem ao longa.

Como foram os outros mesversarios de Ravi?

O primeiro mês de vida do pequeno foi celebrado no hospital, já que ele estava internado. Para celebrar a data especial, Eliezer levou bandeirinhas com a mensagem ‘Parabéns’ e também chapéu de festa para enfeitar o local. Já para o segundo mês, o casal planejou uma celebração temática da Disney e se fantasiaram de Margarida e Pato Donald na festa.

Nos seus três meses de vida, o tema da vez da comemoração foi a série animada Os Backyardigans. O caçula completou quatro meses em março e ganhou uma festa com o tema de Power Rangers.

Ao completar 5 meses, os papais organizaram uma comemoração com o tema do desenho Padrinhos Mágicos. No mês seguinte, a comemoração foi inspirada na animação dos anos 90 O Fantástico Mundo de Bobby.

