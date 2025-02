Filho de Viih Tube completa 3 meses e famosa relembra susto: 'Guerreiro'

Em seu 3º mês de vida, filho de Viih Tube mostra desenvolvimento em novas fotos e influenciadora relembra susto com o bebê logo quando ele nasceu

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, está completando seu terceiro mês de vida nesta terça-feira, 11. Na rede social, a influenciadora digital compartilhou fotos do pequeno dando sorrisos enquanto estava em um tapete e relembrou as semanas difíceis que passaram no hospital.

Um dias depois de seu nascimento, o caçula dos ex-BBBs ficou internado na UTI e a experiência difícil causou um estresse pós-traumático na empresária. Ravi na época foi diagnosticado com enterocolite e, apesar de seu caso ser raro, ele não precisou passar por uma cirurgia.

Celebrando seu terceiro mês e sua saúde, a famosa então postou os cliques e encantou. "Feliz 3 meses, meu pequeno príncipe. Hoje o dia já começou agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, eu me lembro que quando passamos aquilo tudo no hospital eu fechava meus olhos e imaginava você já com 3 meses pra me acalmar, imaginava a fase mais frágil passando", começou dizendo.

"E parece que eu só abri os olhos e já estamos aqui, passou tão rápido. Mas você está MUITO mais forte, saudável do que eu poderia imaginar. Você se recuperou de tudo TÃO rápido meu príncipe que nem parece que passamos tudo aquilo! Você é FORTE, você é um GUERREIRO, você é meu PRÍNCIPE", declarou-se.

Agora com a rotina mais ajustada, Viih Tube está mostrando que está se dedicando aos treinos e revelou que fará uma cirurgia para ficar com a aparência que deseja.

Qual foi o diagnóstico de Ravi?

A influencer contou sobre a decisão de revelar o diagnóstico apenas na alta hospitalar do bebê. "O hospital publicou um comunicado de alta e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. Muita gente falou: mas não era raro? Era raro para a idade dele. Enterocolite é raro para bebês atermos, que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é uma doença muito grave. A enterocolite necrosante muitos bebês passam e pode virar um caso cirúrgico", afirmou.

Então, ela afirmou que Ravi não teve a enterocolite necrosante, que é um dos casos mais graves. "O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia. Não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. A gente ficou por um fio. A gente rezava porque a todo momento poderia acontecer uma situação pior. Ele teve todos sinais nos exames de que era grave, poderia piorar. Foi muito assustador", declarou. Saiba mais aqui!