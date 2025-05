Filho de Rebeca Abravanel esbanja fofura ao surgir comendo sozinho

Discreta, a apresentadora Rebeca Abravanel encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo de seu filho, Benjamin, comendo sozinho

Discreta sobre sua vida pessoal, Rebeca Abravanel encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo inédito de Benjamin, de um aninho, fruto de seu casamento com o jogador de futebol Alexandre Pato.

Em seu perfil oficial, a apresentadora postou um vídeo em que o herdeiro aparece comendo. Na imagem, o neto de Silvio Santos (1930-2024) está pegando a comida com as mãos e seu rosto está todo sujo.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios. "Ohhh meu amor!!", se derreteu Alexandre Pato. "Fofo demais!!!", falou a apresentadora Patrícia Abravanel, tia de Benjamin. "Não aguento. Lindo!!!", se disse uma seguidora. "A criança tem que comer assim mesmo, sentindo o gosto do alimento, se lambuzando, sem frescura", escreveu outra. "Que homenzinho, comendo sozinho já. Fofo demais! Meu coração não aguenta", comentou uma fã.

Na última terça-feira, 13, Rebeca compartilhou um clique encantador em família. Na imagem, a apresentadora aparece sorridente ao lado do marido, Alexandre Pato, que está segurando no colo o filho deles, Benjamin. Além disso, ele está com um balão vermelho, em formato de coração, com a frase: mamãe Rebeca.

Rebeca Abravanel mostra momento com Alexandre Pato e se declara

A apresentadora Rebeca Abravanel compartilhou uma nova foto com o marido, Alexandre Pato, na rede social. A famosa postou o registro com o amado e aproveitou a imagem para se declarar para ele.

Casada com o jogador de futebol desde junho de 2019, a herdeira de Silvio Santos escreveu mais uma vez sobre seu amor por ele. Juntos, o casal tem um filho, Benjamin, de um ano, que roubou a cena recentemente ao aparecer em fotos com a família. "Você", disse a irmã de Patricia Abravanel na legenda ao colocar também um coração. Confira!

