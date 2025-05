Filho de Nadja Haddad rouba a cena com sorriso encantador: 'Não aguento'

A apresentadora Nadja Haddad encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de José, seu filho com Danilo Joan

Nadja Haddad encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar fotos inéditas do filho, José, de um aninho, fruto de seu casamento com Danilo Joan.

A jornalista e apresentadora mostrou nos Stories o herdeiro dando um belo sorriso ao ser fotografado ao lado de vários ursinhos de pelúcia e se derreteu. "Eu não aguento essa carinha", confessou a famosa. "Mas essa sequência de risada... me ganha ainda mais", disse ela ao postar uma montagem com quatro fotos do bebê.

José, vale lembrar, completou seu primeiro ano de vida no dia 25 de abril, e para comemorar a data especial, Nadja compartilhou na ocasião um vídeo com vários momentos do herdeiro, que ficou internado na UTI por meses após seu nascimento, e prestou uma bela homenagem.

"1 aninho. Hoje celebramos um ano do nosso milagre: José Haddad Joan. Foram meses de luta, fé e superação… Muito antes até mesmo do seu nascimento… Que, como todos sabem, foi muito prematuro, nasceu com 650 gramas, mas chegou a pesar apenas 380g… Cada pequeno avanço tem sido vitória que nos enche de esperança e gratidão. Pode ter a certeza, filho, que estamos radiantes! Felicidade que não cabe no peito", disse ela em um trecho da homenagem.

Nadja Hadda encanta com foto do filho - Foto: Instagram

Nadja Haddad posta novas fotos do filho - Foto: Instagram

Nadja Haddad encanta ao comemorar o aniversário da mãe

Na última segunda-feira, 12, Nadja Haddad usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que completou 80 anos. Para comemorar a data especial, a apresentadora do Bake Off Brasil, do SBT, recordou um vídeo de um café da manhã que preparou para ela e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é o niver da minha rainha! Mas não tenho data fixa para demonstrar todo o amor que tenho por quem me gerou com tanto amor e sacrifício. Esse café da manhã na cama foi no comecinho desse ano! Ela merece toda minha gratidão e afeto todos os dias da minha vida. Eu sou o milagre dela. Somos abençoadas e, mesmo com todos os percalços, estaremos sempre juntas. Te amo pra além do infinito, mamãe!", escreveu ela. Veja a publicação!

