Filho de Claudia Raia esbanja fofura ao surgir brincando em carrossel nos EUA

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrara o filho caçula, Luca, se divertindo em uma parquinho

Claudia Raia encheu as redes sociais de fofoura ao compartilhar um momento fofo do filho caçula, Luca, de dois anos, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

A atriz viajou para Nova York para a formatura da filha, Sophia Raia, de 22 anos, e aproveitou para levar o herdeiro em um parque. No registro postado nos Stories, o pequeno aparece se divertindo em um carrossel.

Para o momento de diversão, Luca aparece usando uma camiseta, uma calça e um boné. "Carrossel do Central Park", disse a artista na legenda, que também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos.

Claudia Raia, vale lembrar, tinha 55 anos quando ficou grávida pela terceira vez. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou com sinceridade sobre o impacto da repercussão e as mensagens que recebeu ao compartilhar sua experiência de ser mãe na maturidade.

"Abri essa conversa, levei paulada de um lado, mas muito carinho do outro. Eu prefiro ficar com o lado cheio do copo. O tanto de carinho que eu recebi, tantas pessoas que me acolheram, me abraçaram, torceram por mim. Pessoas da minha, do meu segmento, artistas, atores, pessoas que eu não vi há um tempão me ligando, comemorando. Isso foi uma grande festa, gente", disse ela.

Confira:

Claudia Raia mostra o filho brincando em carrossel - Foto: Instagram

Claudia Raia mostra registros inéditos da formatura da filha

A atriz Claudia Raia usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para compartilhar novos registros da formatura da filha, Sophia Raia. Em seu perfil, ela postou fotos da herdeira ao lado do irmão, Enzo Celulari, e do padastro, Jarbas Homem de Mello, além disso, fez uma montagem de quando a filha era criança e usava franja, com uma dela com a beca e o capelo, e se declarou.

"A menina da foto — de franjinha, curiosa, inteligente — agradece à sua versão do futuro. A mulher determinada, que alcança seus sonhos com os pés no chão e o coração no alto. Que faz a sua parte, desbrava o mundo, e escolhe, todos os dias, ouvir e contar histórias. Com escuta atenta, ela sempre soube: a vida é feita de enredos", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

Leia também:Claudia Raia e Edson Celulari juntam suas famílias em comemoração; veja