Filho caçula de Virginia e Zé Felipe adoece e ficará sob cuidados da avó Poliana Rocha

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, para falar sobre a saúde do filho caçula, José Leonardo, de nove meses, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe, e contou que o pequeno está com um problema no ouvido.

Ao compartilhar o registro de uma chamada de vídeo com o pequeno, ela relatou que o pequeno vai ficar sob os cuidados da avó, Poliana Rocha. "Vai ficar com a vovó Poli. Tá dodoizinho do ouvido, mas sempre feliz. Meu lindo", detalhou.

Vale lembrar que Virginia viajou para a China com seus sócios da marca de cosméticos e ficará por alguns dias por lá. Enquanto que Zé Felipe tem agenda de compromissos profissionais para cumprir nos próximos dias.

Virginia Fonseca e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o mesversario de José Leonardo?

Semanas após o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe se reuniram na última quinta-feira, 12, para comemorar mais um mesversário do filho caçula, José Leonardo. O menino completou nove meses no último dia 8.

Para celebrar a data especial, o bebê ganhou uma festa com o tema 'festa junina' e surgiu usando um look xadrez e botas. A mamãe e as irmãs mais velhas do pequeno, Maria Alice e Maria Flor, também surgiram com vestidos combinando com a temática do evento.

Além dos papais e das irmãs, as vovós, Poliana Rocha e Margareth Serrão, e bisavó, Eponina Rocha, também marcaram presença.

Ao compartilhar os registros da festa em seu perfil oficial, Virginia declarou: "9 meses do nosso príncipe!! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor que Deus abençoe sua vida sempre goido, lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso!! Sua família te ama muito", escreveu a influenciadora digital e apresentadora na legenda.

