Filhas de Neymar Jr, Mavie e Mel surgem juntas em momento fofíssimo

Filha mais velha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie foi fotografada em momento carinhoso com a irmã recém-nascida, Mel

Filha mais velha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie encantou o público na quarta-feira, 9, ao surgir em nova foto fofíssima com a irmã recém-nascida, Mel. A bebê chegou ao mundo no último sábado, 5, em uma maternidade em São Paulo.

O registro das duas pequenas foi compartilhado por Hanna Carvalho, uma das melhores amigas de Bruna Biancardi e madrinha de Mavie. Além do clique encantador, ela também dividiu com os seguidores algumas imagens do parto de Mel.

" Era só mais um dia comum, até que ele se transformou no especial dia de conhecer nossa pequena Mel. Chegou no mundo, trazendo amor, doçura e uma nova razão para tudo ", escreveu Hanna na legenda da publicação.

Ainda na noite de quarta-feira, 9, Bruna Biancardi compartilhou um vídeo exibindo detalhes da decoração do quarto da maternidade onde a caçula da família nasceu. A esposa de Neymar Jr também mostrou as lembrancinhas entregues a todos que as visitaram no local.

Nas imagens, é possível notar que a famosa escolheu tudo personalizado com o nome da criança, incluindo vários tipos de doces, desde bombons até bolo de pote, e também itens de recordação, como caderninhos de sabedoria e velas temáticas.

Bruna Biancardi e Mel receberam alta na manhã de terça-feira, 8, e já estão em casa. A bebê nasceu em uma cesária de emergência após a bolsa de influenciadora digital estourar.

Mavie surge em momento fofíssimo com a irmã caçula, Mel - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hanna Carvalho (@han.carvalho)

O primeiro encontro de Mavie e Mel

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura na tarde de domingo, 6, ao compartilhar o vídeo do momento em que sua filha mais velha, Mavie, de um aninho, encontrou a irmã caçula, Mel.

No vídeo postado no feed do Instagram, a menina aparece chegando no quarto da maternidade acompanhada do papai, o jogador de futebol Neymar Jr. Para o momento especial, ela surgiu usando um vestido amarelo, camisa de manga longa e meia-calça branca, um sapatinho e presilhas de laço do cabelo.

Em seguida, o atacante do Santos pega Mel no colo e leva até Mavie, que faz carinho na irmãzinha. Depois, os papais colocam a bebê no colo da irmã. Ao dividir o momento encantador, Bruna se derreteu: "O encontro. Minha vida todinha!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação; confira o registro!

Leia também: Veja o presente que a filha caçula de Neymar Jr ganhou do time Santos