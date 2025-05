Filha do cantor Leandro relata primeiros dias com a filha recém-nascida

A médica Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, fez um relato sobre como têm sido os primeiros dias com a filha, Isabela

Lyandra Costa usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 8, para compartilhar como têm sido os primeiros dias com a filha, Isabela. A menina, fruto do casamento com Lucas Santos, nasceu na última terça-feira, 6. A filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), surgiu nos Stories amamentando a bebê e explicou que está na casa da mãe, a ex-modelo Andréa Mota, já que sua residência está em reforma.

"Oi gente, aparecendo por aqui, dando mama para a minha boneca. Tem sido dias maravilhosos, não sei explicar, ainda está tudo meio naquele caos, não entramos na rotina", contou a médica dermatologista, que também é mãe de José, de dois anos.

"Estamos aqui na casa da minha mãe porque a minha casa está com uma obra, que não ficou pronta, então a gente não conseguiu voltar para a casa, mas está tudo bem com a Isabela, comigo, com o José, com o Lucas, está tudo bem graças a Deus", acrescentou.

Por fim, Lyandra se derreteu ao falar sobre Isabela. "Eu estou mil por cento apaixonada, ainda estou, não sei, parece que estou vivendo um sonho, e vivendo aquela loucura de RN (recém-nascida) que eu sei que passa muito rápido", finalizou.

A filha de Leandro anunciou o nascimento da filha compartilhando algumas fotos após o parto. "Meu Deus!!!! Quanta emoção… ela nasceu e nós renascemos mais uma vez! Um amor que transborda e multiplica! Obrigada Pai por essa imerecida graça! Te amamos muito, minha filha! Você e seu irmão são a maior materialização do amor de Deus por nós!", declarou.

Lyandra Costa agradece mensagens de carinho após o nascimento da filha

Filha do cantor sertanejo Leandro, Lyandra Costa fez uma aparição nas redes sociais após anunciar o nascimento de sua filha, Isabela. De pijama, ela exibiu o corpo no pós-parto e contou que se arrumou para aproveitar essa nova fase da maternidade.

"Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens que nós recebemos pelo nascimento da nossa filha amada e querida. [Olha minha] mão na barriga", falou ela, que seguida contou como está sua rotina com a recém-nascida. "Já tomei meu banho da noite e já estou pronta para dar mamar a noite inteira. Pensa em uma menina que gosta de mamar, gente. Ela não quer sair do meu peito (...)", disse ela. Saiba mais!

