Filha do cantor Leandro mostra o rosto da filha recém-nascida: 'Minha flor'

Filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), a médica Lyandra Costa fez uma nova publicação nas redes sociais após anunciar o nascimento de sua filha, Isabela, fruto de seu casamento com Lucas Santos. Nesta segunda-feira, 12, ela mostrou o rosto da pequena, que está com seis dias de vida.

Na imagem compartillhada, a bebê está deitada sobre uma manta bege clara e veste uma roupinha de tricô no mesmo tom, composta por casaquinho com gola bordada, calça e touca. Ele aparece dormindo, com o rostinho voltado levemente para o lado. "Minha flor", escreveu ela.

Recentemente, ela contou como estão sendo os primeiros dias com a filha."Oi gente, aparecendo por aqui, dando mama para a minha boneca. Tem sido dias maravilhosos, não sei explicar, ainda está tudo meio naquele caos, não entramos na rotina", contou a médica dermatologista, que também é mãe de José, de dois anos.

"Estamos aqui na casa da minha mãe porque a minha casa está com uma obra, que não ficou pronta, então a gente não conseguiu voltar para a casa, mas está tudo bem com a Isabela, comigo, com o José, com o Lucas, está tudo bem graças a Deus", acrescentou.

Por fim, Lyandra se derreteu ao falar sobre Isabela. "Eu estou mil por cento apaixonada, ainda estou, não sei, parece que estou vivendo um sonho, e vivendo aquela loucura de RN (recém-nascida) que eu sei que passa muito rápido", finalizou.

Lyandra Costa posta foto da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Lyandra Costa?

Lyandra Mota da Costa nasceu em Goiânia em 1995 e é filha do cantor Leandro com a ex-modelo Andréa Mota. Ao contrário de seu pai, tio e primos, ela optou por não seguir a carreira musical e cursou medicina em Campinas, São Paulo, onde se formou em 2018.

Depois, se especializou em em dermatologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, ela atende em Goiânia. Atualmente, ela tem cerca de 672 mil seguidores em seu perfil no Instagram e costuma compartilhar conteúdos sobre saúde, família e autocuidado.

