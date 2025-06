Filha do cantor Leandro encanta ao postar foto inédita de sua caçula

A médica dermatologista Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, encantou os seguidores ao compartilhar uma foto de Isabela

A médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao compartilhar um clique inédito de sua caçula, Isabela, de um mês.

Na foto postada nos Stories, a herdeira da médica dermatologista aparece deitada e usando um look todo estiloso: um macacão rosa e uma blusa vermelha. Além disso, a mamãe complementou a produção colocando uma presilha de laço no cabelinho dela.

Isabela é fruto do casamento de Lyandra com Lucas Santos. Ela completou um mês de vida no último dia 5. Na ocasião, a médica mostrou a família reunida para a comemoração intimista. Além da menina, os dois também são pais de José, que está com três anos.

Confira:

Lyandra Costa posta foto da filha - Foto: Instagram

Lyandra Costa divide cliques encantadores no aniversário do filho mais velho

Lyandra Costa usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, José, que completou três anos nesta terça-feira, 10. A médica dermatologista, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), compartilhou uma sequência de cliques do herdeiro, incluindo dele ao lado do papai, Lucas Santos, e da irmã caçula, Isabela, de um mês, e se declarou.

"Hoje esse menino maravilhoso a quem eu tenho a honra de chamar de "meu filho" completa 3 aninhos de idade. Filho, te amei incondicionalmente desde quando você estava na minha barriga. Juntos passamos por tantas coisas - eu, você e Deus! E isso faz a nossa conexão ser inabalável e inigualável. Nunca vou esquecer do momento que você deitou no meu peito na sala de parto, não esqueço da sua temperatura e nem do toque da sua pele na minha. Naquele momento, meu mundo parou: virei mãe, sua mãe", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

Leia também:Lyandra Costa chora ao relembrar diagnóstico após dar à luz: "Muito difícil"