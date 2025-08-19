CARAS Brasil
  Filha de Zezé Di Camargo foi batizada com água do Rio Jordão
Filha de Zezé Di Camargo foi batizada com água do Rio Jordão

Conheça os detalhes do batizado luxuoso de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, que aconteceu na segunda-feira, 18

por Priscilla Comoti
Publicado em 19/08/2025, às 14h57

Clara, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo
Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, a bebê Clara Camargo foi batizada na religião católica na última segunda-feira, 18, em uma celebração luxuosa. Inclusive, um dos detalhes do evento chamou a atenção. Isso porque a bebê foi batizada com água do Rio Jordão, que é um local sagrado para os católicos por ter sido o mesmo local do batizado de Jesus Cristo.

Além disso, outros detalhes vieram à tona nesta terça-feira, 19. De acordo com o site Quem, a água do Rio Jordão foi colocada em peças de prata preparadas para o momento especial da bebê. O evento teve 60 convidados adultos e 7 crianças, além de ter o trabalho de 70 profissionais. Outra curiosidade é que a cantora Wanessa, madrinha e irmã da bebê, cantou a música Bondade de Deus no início da cerimônia.

O cardápio da festa contou com bombom de carpaccio com lascas de parmesão, quibe assado com coalhada seca, pão de queijo gourmet, batata baby com Cream cheese, burrata com tomate confinado, ceviche de banana-da-terra, mel em favo com frutas frescas, risoto de limão siciliano com crispe de parma e alho poró, mignon ao molho stout, pera caramelizada, torta de limão com marshmallow, brownie com ganache, pavilova e cocada cremosa.

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
O batizado de Clara

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 18, ao mostrar os primeiros registros do batizado de Clara, de sete meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Em seu perfil oficial, a influenciadora postou alguns registros em que aparece sorridente com o marido, a herdeira e com os padrinhos, a cantora Wanessa Camargo e Emanoel Camargo, além de João Vecker, o padrinho de consagração. 

Ela ainda mostrou Wanessa cantando uma música em homenagem à irmã caçula. A cantora escolheu a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad. "Wanessa, obrigada por essa homenagem linda", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação. 

Neste último domingo, Graciele exibiu detalhes da decoração do salão e da roupa da filha, nomeado 'mandrião'. "Chegou a roupa do batizado! Eu ainda não abri. Vou dar uma olhadinha junto com vocês… Ah! Gente, meu Deus… que joia! Vocês não têm noção do que tem aqui. Ó, esse aqui é o que ela vai usar mesmo. Ah, as frases… nossa, ficou muito delicada", disse ela.

Em seguida, a influencer contou que a roupinha foi personalizada com mensagens de familiares, entre eles Wanessa e Camilla Camargo. As duas são filhas de Zezé Di Camargo com Zilu Godói, com quem o cantor também teve Igor Camargo.

"O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado", contou.

Confira: 

Instagram
Foto: Instagram

Graciele Lacerda mostra o batizado da filha

Graciele Lacerda mostra o batizado da filha

Graciele Lacerda mostra o batizado da filha

O bolo do batizado

A influenciadora digital Graciele Lacerda  e o marido, o cantor  Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, nesta segunda-feira, 18. Após a cerimônia religiosa, o casal recepcionou familiares e amigos com uma festa especial.

Além do buffet, que incluía entradas, jantar e sobremesas, a família encomendou um bolo sofisticado de três andares, em tons suaves de rosa claro e branco. O topo foi adornado com flores delicadas, enquanto cada camada apresentava detalhes texturizados. No andar do meio, a inicial do nome de Clara foi desenhada. Já a base do bolo foi decorada com flores brancas e folhas verdes.

Foto: Reprodução/Instagram
